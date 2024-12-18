Пермяк за побои на пороге клуба получил многотысячную компенсацию

22-летний пермяк причинил тяжкий вред здоровью другого посетителя клуба. Пострадавший мужчина беседовал со своей спутницей на пороге клуба, когда молодой человек подошел к ним с просьбой поделиться сигаретой, на что получил отрицательный ответ, просьбу отойти и не мешать беседе. Завязалась словесная перепалка, и юноша нанес удар кулаком в голову своего собеседника, от чего мужчина долгое время не мог подняться. Когда же он добрался домой, то понял, что без медицинского вмешательства не обойтись, и вызвал бригаду скорой помощи.