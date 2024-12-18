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Posted 18 декабря, 06:35

Published 18 декабря, 06:35

Modified 18 декабря, 07:54

Updated 18 декабря, 07:54

В Перми судебные приставы взыскали 500 тыс. рублей как компенсацию вреда

Пермяк за побои на пороге клуба получил многотысячную компенсацию

18 декабря 2024, 06:35
Фото: 1MI.

В Перми судебные приставы взыскали 500 тыс. рублей как компенсацию вреда

В Перми судебные приставы взыскали полмиллиона как компенсацию морального вреда

За нанесенные травмы в результате драки на пороге клуба взыскана полумиллионная компенсация в пользу жителя Перми. Об этом сообщают в ГУФССП по Пермскому краю.

Травмы головы стали результатом недопонимания двух молодых людей у одного из развлекательных заведений Перми.

22-летний пермяк причинил тяжкий вред здоровью другого посетителя клуба. Пострадавший мужчина беседовал со своей спутницей на пороге клуба, когда молодой человек подошел к ним с просьбой поделиться сигаретой, на что получил отрицательный ответ, просьбу отойти и не мешать беседе. Завязалась словесная перепалка, и юноша нанес удар кулаком в голову своего собеседника, от чего мужчина долгое время не мог подняться. Когда же он добрался домой, то понял, что без медицинского вмешательства не обойтись, и вызвал бригаду скорой помощи.

Судом было установлено, что пострадавший получил различные травмы, среди которых открытая черепно-мозговая травма, вдавленные переломы костей лица, кровоизлияние в мозг и другие.

Действия агрессора расценили как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и назначили ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года, а также обязали возместить пострадавшему моральный ущерб в размере 500 тыс. рублей.

Несмотря на то, что судебный пристав-исполнитель уведомил должника о возбуждении исполнительного производства, гражданин не предпринял никаких действий к погашению задолженности. Для уточнения имущественного положения должника сотрудником ведомства были направлены запросы в регистрирующие органы. По результатам проверки выяснилось, что у должника во владении имеются нежилые помещения и земельные участки, а также автомобиль. На данное имущество должника был наложен запрет регистрационных действий.

После этого моральный ущерб был возмещен полном объеме.

В Перми мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть его знакомого. Мужчина жестоко избил знакомого и тот умер.

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