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Posted 18 декабря, 09:35

Published 18 декабря, 09:35

Modified 18 декабря, 09:38

Updated 18 декабря, 09:38

Пермяки возмутились состоянием стадиона на улице Сысольской в Кировском районе

Пермяки возмущены состоянием стадиона спортшколы олимпийского резерва в Закамске

18 декабря 2024, 09:35
Фото: Google Maps.

Пермяки возмутились состоянием стадиона на улице Сысольской в Кировском районе

Сюжет
Администрация Перми
На поле регулярно занимаются местные спортсмены и учащиеся ближайших школ.

В редакцию Properm.ru обратился житель Закамска Игорь Сибиряков. Мужчина возмущен состоянием стадиона, находящегося между бассейном и спортивной школой олимпийского резерва Кировского района (СШОР) Кировского района (ул. Сысольская, 10/5).

По словам пермяка, стадион ранее принадлежал АО «Галоген», а теперь находится в муниципальной собственности. Спортивный объект в ненормативном, плачевном состоянии, хотя по периметру установлены и включаются опоры освещения. На стадионе регулярно проводятся уроки физкультуры для школьников. Зимой здесь работает прокат лыж, и поверхность поля под снегом выравнивается. Но летом можно получить травмы, особенно при сдаче нормативов.

По словам пермяка, он неоднократно обращался в администрацию Кировского района и к администрации районной СШОР с просьбой хотя бы выровнять землю по периметру поля. Однако ему отвечали, что нужно будет разработать проект или программу с включением расходов на выравнивание стадиона. «Как же тогда здоровый образ жизни, если стадион в запущенном состоянии, и никому ничего не надо», — сетует Игорь. Мужчина давно занимается спортом и переживает, что ситуация так и не изменится к лучшему.

В пресс-службе администрации Перми ответили на запрос корреспондента Properm.ru, что территория стадиона закреплена за МАУ ДО «СШОР Кировского района». По информации комитета по физической культуре и спорту, реконструкция спортивного объекта пока не запланирована.

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#Спорт#Общество#Пермь#Администрация Перми#Закамск#Стадион#Кировский район
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