Пермяки возмущены состоянием стадиона спортшколы олимпийского резерва в Закамске

По словам пермяка, он неоднократно обращался в администрацию Кировского района и к администрации районной СШОР с просьбой хотя бы выровнять землю по периметру поля. Однако ему отвечали, что нужно будет разработать проект или программу с включением расходов на выравнивание стадиона. «Как же тогда здоровый образ жизни, если стадион в запущенном состоянии, и никому ничего не надо», — сетует Игорь. Мужчина давно занимается спортом и переживает, что ситуация так и не изменится к лучшему.