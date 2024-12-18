Ранее судимый пермяк искусал полицейского

Posted 18 декабря, 12:21
Published 18 декабря, 12:21
Modified 18 декабря, 12:23
Updated 18 декабря, 12:23
Ранее и неоднократно судимый 35-летний житель Перми Максим К. в марте этого года прогуливался по автовокзалу в ожидании автобуса с девушкой. Чтобы скрасить свой досуг, парочка употребила запрещенные вещества и вышел на улицу.
Полицейские увидели на посадочной площадке автовокзала не очень адекватного гражданина и решили его остановить. Его и девушку попросили предъявить документы. Мужчина понял, что его могут привлечь за хранение и употребление наркотиков и попытался сбежать от стражей порядка.
Тогда Максима увели в отдел полиции на автовокзале. Его усадили за стол, один из полицейских начал заполнять протокол. Тогда мужчина схватил его за руку и искусал сотрудника правоохранительных органов, за что и стал фигурантом уголовного дела.
Свердловский районный суд признал Максима К. виновным в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), сообщают в региональной прокуратуре. С учетом позиции государственного обвинения назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на два года. Приговор не вступил в законную силу.
Ранее молодой человек был судим за уличные грабежи и мелкое мошенничество.