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Posted 18 декабря, 12:21

Published 18 декабря, 12:21

Modified 18 декабря, 12:23

Updated 18 декабря, 12:23

Ранее судимый пермяк искусал полицейского

Ранее судимый пермяк искусал полицейского

18 декабря 2024, 12:21
Фото: 1MI.
Мужчина попытался сбежать от стражей порядка, а когда не смог — попробовал загрызть полицейского.

Ранее и неоднократно судимый 35-летний житель Перми Максим К. в марте этого года прогуливался по автовокзалу в ожидании автобуса с девушкой. Чтобы скрасить свой досуг, парочка употребила запрещенные вещества и вышел на улицу.

Полицейские увидели на посадочной площадке автовокзала не очень адекватного гражданина и решили его остановить. Его и девушку попросили предъявить документы. Мужчина понял, что его могут привлечь за хранение и употребление наркотиков и попытался сбежать от стражей порядка.

Тогда Максима увели в отдел полиции на автовокзале. Его усадили за стол, один из полицейских начал заполнять протокол. Тогда мужчина схватил его за руку и искусал сотрудника правоохранительных органов, за что и стал фигурантом уголовного дела.

Свердловский районный суд признал Максима К. виновным в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), сообщают в региональной прокуратуре. С учетом позиции государственного обвинения назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на два года. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее молодой человек был судим за уличные грабежи и мелкое мошенничество.

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#Происшествия#Общество#Суд
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