Шерегеш лидирует в списке городов России по дороговизне аренды жилья на Новый год

В среднем по стране аренда жилья на новогодние выходные будет стоить на 10% дороже, чем год назад, — 6,5 тыс. рублей за сутки. В начале января аренда жилья в Шерегеше обойдется вам почти в 14,6 тыс. рублей за сутки. Это дороже, чем в Москве (около 6,8 тыс. рублей), Сочи (6 тыс. 140 рублей) и Санкт-Петербурге (5 тыс. 764 рубля). Дешевле всего можно будет отдохнуть в новогодние праздники в Дербенте (3 тыс. 166 рублей), Уфе (3 тыс. 337 рублей) и Иркутске (3 тыс. 387 рублей).