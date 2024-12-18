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Posted 18 декабря, 05:00

Published 18 декабря, 05:00

Modified 18 декабря, 05:03

Updated 18 декабря, 05:03

Шерегеш лидирует в списке городов России по дороговизне аренды жилья на Новый год

Шерегеш лидирует в списке городов России по дороговизне аренды жилья на Новый год

18 декабря 2024, 05:00
Фото: сайт дирекции курорта Шерегеш.
Сюжет
Новый год
Услуга аренды жилья на праздники в стране подорожала за год в среднем на 10%.

Аренда жилья в период новогодних праздников на кузбасском горнолыжном курорте Шерегеш стала самой дорогой среди городов России в этом году. Об этом со ссылкой на ТАСС и статистику аналитиков пишет издание VSE42.Ru.

В среднем по стране аренда жилья на новогодние выходные будет стоить на 10% дороже, чем год назад, — 6,5 тыс. рублей за сутки. В начале января аренда жилья в Шерегеше обойдется вам почти в 14,6 тыс. рублей за сутки. Это дороже, чем в Москве (около 6,8 тыс. рублей), Сочи (6 тыс. 140 рублей) и Санкт-Петербурге (5 тыс. 764 рубля). Дешевле всего можно будет отдохнуть в новогодние праздники в Дербенте (3 тыс. 166 рублей), Уфе (3 тыс. 337 рублей) и Иркутске (3 тыс. 387 рублей).

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#Общество#Новый год#Горнолыжный комплекс
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