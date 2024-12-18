Скончалась бывший директор Дягилевской гимназии

Posted 18 декабря, 13:29
Published 18 декабря, 13:29
Modified 18 декабря, 13:32
Updated 18 декабря, 13:32
Сегодня, 18 декабря, на 82 году жизни скончалась Раиса Зобачева, бывший директор гимназии №11 имени Дягилева. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источник, близкий к гимназии.
Напомним, Раиса Зобачева — заслуженный учитель России, кандидат педагогических наук. Руководила школой, а позже гимназией №11 с 1975 года.
Руководителем пермской гимназии №11 имени Дягилева в конце декабря 2023 года назначена замдиректора Елена Макаренко, ранее она возглавляла образовательное учреждение в статусе и. о. Экс-директору Раисе Зобачевой, которая руководила гимназией почти 50 лет, предложили должность директора музея Дягилева — президента гимназии.