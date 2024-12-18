Скончалась бывший директор Дягилевской гимназии

Руководителем пермской гимназии №11 имени Дягилева в конце декабря 2023 года назначена замдиректора Елена Макаренко, ранее она возглавляла образовательное учреждение в статусе и. о. Экс-директору Раисе Зобачевой, которая руководила гимназией почти 50 лет, предложили должность директора музея Дягилева — президента гимназии.