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Posted 18 декабря, 13:29

Published 18 декабря, 13:29

Modified 18 декабря, 13:32

Updated 18 декабря, 13:32

В Перми умерла бывший директор гимназии №11 имени Дягилева

Скончалась бывший директор Дягилевской гимназии

18 декабря 2024, 13:29
Фото: ВКонтакте/Дом Дягилева.

В Перми умерла бывший директор гимназии №11 имени Дягилева

Раисе Зобачевой был 81 год.

Сегодня, 18 декабря, на 82 году жизни скончалась Раиса Зобачева, бывший директор гимназии №11 имени Дягилева. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источник, близкий к гимназии.

Напомним, Раиса Зобачева — заслуженный учитель России, кандидат педагогических наук. Руководила школой, а позже гимназией №11 с 1975 года.

Руководителем пермской гимназии №11 имени Дягилева в конце декабря 2023 года назначена замдиректора Елена Макаренко, ранее она возглавляла образовательное учреждение в статусе и. о. Экс-директору Раисе Зобачевой, которая руководила гимназией почти 50 лет, предложили должность директора музея Дягилева — президента гимназии.

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#Пермь#Образование#Дягилевская гимназия
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