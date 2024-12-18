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Posted 18 декабря, 06:00

Published 18 декабря, 06:00

Modified 18 декабря, 06:04

Updated 18 декабря, 06:04

Суд признал законным штраф председателю пермского ТСН «Солнечный город»

Суд наказал председателя пермского ТСН за отключение фитнес-центра в ЖК от света

18 декабря 2024, 06:00
Фото: Анна Багатель.

Суд признал законным штраф председателю пермского ТСН «Солнечный город»

Сюжет
Уфас
Ранее организацию оштрафовали на 100 тыс. рублей.

Арбитражный суд Пермского края признал законным решение Пермского УФАС, наказавшего товарищество собственников недвижимости (ТСН) «Солнечный город», которое незаконно отключило фитнес-центр Sparta от водоснабжения и электроэнергии. Организация была оштрафована за это на 100 тыс. рублей.

Ранее Пермское УФАС признало ТСН «Солнечный город» виновным в незаконном перекрытии подачи электроэнергии и водоснабжения в помещения фитнес-центра, находящегося в ЖК «Солнечный город» (ул. Белинского, 31, застройщик — «ПМ-Девелопмент», группа компаний «ПМД»). Владелец физкультурно-спортивной организации ранее заключил с поставщиками коммунальных ресурсов договоры ресурсоснабжения. Но, несмотря на это, ТСН умышленно перекрыло подачу электроэнергии в помещения предпринимателя, посчитав, что бизнесмен незаконно подключился к инженерным сетям дома.

Как сообщает пресс-служба Пермского УФАС, антимонопольное ведомство возбудило два дела об административном правонарушении в отношении ТСН «Солнечный город». По итогам рассмотрения материалов товарищество было оштрафовано на 100 тыс. рублей, также ему выдали предписания об устранении нарушений. «Солнечный город» пытался оспорить это решение в суде. Однако Арбитражный суд Пермского края поддержал позицию Пермского УФАС.

Однако ТСН не стало исполнять выданные представления об устранении нарушений. В результате за неисполнение требований УФАС председатель ТСН привлечен к административному штрафу в размере 8 тыс. рублей.

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