Суд наказал председателя пермского ТСН за отключение фитнес-центра в ЖК от света

Posted 18 декабря, 06:00
Published 18 декабря, 06:00
Modified 18 декабря, 06:04
Updated 18 декабря, 06:04
Арбитражный суд Пермского края признал законным решение Пермского УФАС, наказавшего товарищество собственников недвижимости (ТСН) «Солнечный город», которое незаконно отключило фитнес-центр Sparta от водоснабжения и электроэнергии. Организация была оштрафована за это на 100 тыс. рублей.
Ранее Пермское УФАС признало ТСН «Солнечный город» виновным в незаконном перекрытии подачи электроэнергии и водоснабжения в помещения фитнес-центра, находящегося в ЖК «Солнечный город» (ул. Белинского, 31, застройщик — «ПМ-Девелопмент», группа компаний «ПМД»). Владелец физкультурно-спортивной организации ранее заключил с поставщиками коммунальных ресурсов договоры ресурсоснабжения. Но, несмотря на это, ТСН умышленно перекрыло подачу электроэнергии в помещения предпринимателя, посчитав, что бизнесмен незаконно подключился к инженерным сетям дома.
Как сообщает пресс-служба Пермского УФАС, антимонопольное ведомство возбудило два дела об административном правонарушении в отношении ТСН «Солнечный город». По итогам рассмотрения материалов товарищество было оштрафовано на 100 тыс. рублей, также ему выдали предписания об устранении нарушений. «Солнечный город» пытался оспорить это решение в суде. Однако Арбитражный суд Пермского края поддержал позицию Пермского УФАС.
Однако ТСН не стало исполнять выданные представления об устранении нарушений. В результате за неисполнение требований УФАС председатель ТСН привлечен к административному штрафу в размере 8 тыс. рублей.