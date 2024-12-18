Суд наказал председателя пермского ТСН за отключение фитнес-центра в ЖК от света

Как сообщает пресс-служба Пермского УФАС, антимонопольное ведомство возбудило два дела об административном правонарушении в отношении ТСН «Солнечный город». По итогам рассмотрения материалов товарищество было оштрафовано на 100 тыс. рублей, также ему выдали предписания об устранении нарушений. «Солнечный город» пытался оспорить это решение в суде. Однако Арбитражный суд Пермского края поддержал позицию Пермского УФАС.