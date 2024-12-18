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Posted 18 декабря, 12:44

Published 18 декабря, 12:44

Modified 18 декабря, 12:47

Updated 18 декабря, 12:47

В Пермском крае скорая с пациентом застряла в снегу

В Губахинском округе в снегу застряла скорая с пациентом

18 декабря 2024, 12:44
Фото: Вести Пермь/Телеграм-канал ЧП Пермский край.

В Пермском крае скорая с пациентом застряла в снегу

Прокуратура проверяет обстоятельства происшествия в посёлку Углеуральский.

Прокуратура Губахи организовала проверку по информации из СМИ о застрявшей в снегу машине скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В поселке Углеуральский Губахинского округа везущая пациента машина скорой помощи застряла в снегу на ул. Щорса, сообщает «Вести-Пермь». В спасательной операции участвовали жители окрестных домов, а потом им на помощь прибыли пожарные, но даже их внедорожник чуть было не застрял. В итоге на то, чтобы освободить скорую из снежного плена, ушло 2,5 часа. Все это время пациент находился в салоне под надзором медиков.

Как отмечают в прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства о содержании улично-дорожной сети на территории муниципалитета зимой.

Этим летом в Карагайском округе автомобиль скорой медицинской помощи застрял на пути к пациенту, причиной тому стал несвоевременный ремонт дорог и мостов. Бригада скорой помощи прибыла в деревню Быстрята Карагайского района вовремя. Врачи на месте оказали всю необходимую экстренную помощь, однако заболевание пациентки оказалось несовместимым с жизнью.

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#Происшествия#Скорая
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