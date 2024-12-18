В Губахинском округе в снегу застряла скорая с пациентом

В поселке Углеуральский Губахинского округа везущая пациента машина скорой помощи застряла в снегу на ул. Щорса, сообщает «Вести-Пермь». В спасательной операции участвовали жители окрестных домов, а потом им на помощь прибыли пожарные, но даже их внедорожник чуть было не застрял. В итоге на то, чтобы освободить скорую из снежного плена, ушло 2,5 часа. Все это время пациент находился в салоне под надзором медиков.