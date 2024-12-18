В Кондратово ведется строительство жилого комплекса с усиленной шумоизоляцией

Posted 18 декабря, 09:51
Published 18 декабря, 09:51
Modified 18 декабря, 09:54
Updated 18 декабря, 09:54
В центре Кондратово продолжается строительство жилого комплекса прайм-класса «Кинетика».
В доме на ул. Камская, 8а оборудуют сверхзвуковую шумоизоляцию: в квартирах установлены усиленные межквартирные стены из монолитного железобетона. Толщина такой стены составляет 180 мм и обладает индексом изоляции 57 децибел, что на 10 децибел больше, чем аналогичная перегородка из пазогребневой плиты. Для человеческого слуха громкость бытовых шумов ощущается в три раза ниже. Кроме того, в квартирах предусмотрена дополнительная звукоизоляция пола, которая защищает от ударных шумов.
Кроме усиленной звукоизоляции, дом является клубным — в нем мало квартир. А чем меньше квартир в доме, тем комфортнее в нем жить. Для сравнения: в последнее время в Кондратово строят дома, в которых будут проживать 400-500 семей, а в «Кинетике» возводятся квартиры всего для 180 семей.
На первом этаже для жильцов появятся стильная парадная, колясочная и велосипедная. Кроме того, в доме «Кинетика» внедрен пакет опций «Климат-комфорт». Он позволяет обеспечить комфортный микроклимат в домах, находящихся в северных широтах. В «Климат-комфорт» включены теплый пол в прихожей, радиаторы с высоким теплообменом и терморегуляторами, автоматическая передача данных со счетчиков, электрические полотенцесушители и клапан приточной вентиляции на окнах.
Каждая квартира в доме «Кинетика» — это «умное пространство»: здесь нет бесполезных больших коридоров, все площади созданы для жизни. В подарок для каждого покупателя застройщик выполняет в квартирах качественную отделку. А в декабре и январе в доме «Кинетика» идет Новогодняя распродажа — у пермяков есть возможность купить квартиру по выгодной цене!
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