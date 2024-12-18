В Кондратово ведется строительство жилого комплекса с усиленной шумоизоляцией

Кроме усиленной звукоизоляции, дом является клубным — в нем мало квартир. А чем меньше квартир в доме, тем комфортнее в нем жить. Для сравнения: в последнее время в Кондратово строят дома, в которых будут проживать 400-500 семей, а в «Кинетике» возводятся квартиры всего для 180 семей.