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Posted 18 декабря, 14:46

Published 18 декабря, 14:46

Modified 18 декабря, 14:48

Updated 18 декабря, 14:48

В Кунгуре Пермского края в больнице скончался пятимесячный мальчик

В Кунгуре в больнице скончался пятимесячный мальчик

18 декабря 2024, 14:46
Фото: properm.ru.

В Кунгуре Пермского края в больнице скончался пятимесячный мальчик

Сюжет
Дети
Мать пыталась три дня вылечить его дома. Сейчас СКР устанавливают обстоятельства гибели ребенка.

Следователи СК России устанавливают обстоятельства гибели пятимесячного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Кунгурским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пермскому краю проводится процессуальная проверка по факту смерти 16 декабря пятимесячного ребенка.

В настоящее время следователями назначены судебные экспертизы, проводятся необходимые процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщает «КП-Пермь», первые симптомы заболевания, похожие на ОРВИ, появились у мальчика за три дня до смерти. На протяжении этого времени женщина самостоятельно пыталась лечить ребёнка и не обращалась к специалистам. Когда мальчику стало хуже и он начал синеть, его мама решилась вызвать скорую помощь.

По данным источника издания, сотрудники бригады СМП госпитализировали ребёнка в тяжёлом состоянии. В больнице мальчику пытались помочь и вызвали в Кунгур специалистов из Перми. Добравшись до медучреждения, пермские врачи не смогли спасти ребёнка — он скончался через полчаса после их прибытия.

На минувшей неделе Инспекция труда в Пермском крае приступила к расследованию обстоятельств несчастного случая с работником пермского предприятия, заболевшим малярией в Камеруне.

#Происшествия#Дети#Больница#Ребенок умер
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