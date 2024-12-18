В Кунгуре в больнице скончался пятимесячный мальчик

Posted 18 декабря, 14:46
Published 18 декабря, 14:46
Modified 18 декабря, 14:48
Updated 18 декабря, 14:48
Следователи СК России устанавливают обстоятельства гибели пятимесячного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Кунгурским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пермскому краю проводится процессуальная проверка по факту смерти 16 декабря пятимесячного ребенка.
В настоящее время следователями назначены судебные экспертизы, проводятся необходимые процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Как сообщает «КП-Пермь», первые симптомы заболевания, похожие на ОРВИ, появились у мальчика за три дня до смерти. На протяжении этого времени женщина самостоятельно пыталась лечить ребёнка и не обращалась к специалистам. Когда мальчику стало хуже и он начал синеть, его мама решилась вызвать скорую помощь.
По данным источника издания, сотрудники бригады СМП госпитализировали ребёнка в тяжёлом состоянии. В больнице мальчику пытались помочь и вызвали в Кунгур специалистов из Перми. Добравшись до медучреждения, пермские врачи не смогли спасти ребёнка — он скончался через полчаса после их прибытия.
На минувшей неделе Инспекция труда в Пермском крае приступила к расследованию обстоятельств несчастного случая с работником пермского предприятия, заболевшим малярией в Камеруне.