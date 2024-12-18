В Кунгуре в больнице скончался пятимесячный мальчик

Как сообщает «КП-Пермь», первые симптомы заболевания, похожие на ОРВИ, появились у мальчика за три дня до смерти. На протяжении этого времени женщина самостоятельно пыталась лечить ребёнка и не обращалась к специалистам. Когда мальчику стало хуже и он начал синеть, его мама решилась вызвать скорую помощь.