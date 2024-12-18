В Минстрое сообщили, кто победил в торгах на право КРТ на улице Куйбышева

Компания приобрела участок за 356 млн рублей, в течение месяца с ней подпишут договор о КРТ. Застройщик займется реновацией территории площадью 12,5 га. Сейчас здесь расположены 26 многоквартирных аварийных и ветхих домов общей площадью 29 тыс. кв. м и 49 объектов капитального строительства нежилого назначения. В течение шести лет, на первом этапе работ, «Строитель» должен будет расселить и снести эти здания.