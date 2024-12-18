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Posted 18 декабря, 11:51

Published 18 декабря, 11:51

Modified 18 декабря, 12:05

Updated 18 декабря, 12:05

В торгах на право КРТ улицы Куйбышева в Перми победила структура «Кортроса»

В Минстрое сообщили, кто победил в торгах на право КРТ на улице Куйбышева

18 декабря 2024, 11:51
Фото: properm.ru.

В торгах на право КРТ улицы Куйбышева в Перми победила структура «Кортроса»

Застройщик должен возвести не только жилые дома, но и социальные объекты.

Власти объявили победителя аукциона на право реализации проекта комплексного развития территории (КРТ) вдоль ул. Куйбышева в Перми. Ранее на участке располагался кинотеатр «Премьер». По результатам торгов победило ООО «Строитель» (входит в группу компаний «Кортрос»), сообщает пресс-служба министерства строительства Прикамья.

Фото: пресс-служба Минстроя Прикамья

Компания приобрела участок за 356 млн рублей, в течение месяца с ней подпишут договор о КРТ. Застройщик займется реновацией территории площадью 12,5 га. Сейчас здесь расположены 26 многоквартирных аварийных и ветхих домов общей площадью 29 тыс. кв. м и 49 объектов капитального строительства нежилого назначения. В течение шести лет, на первом этапе работ, «Строитель» должен будет расселить и снести эти здания.

На втором этапе по проекту комплексного развития здесь должны построить новые многоквартирные дома переменной этажности. Инвестор обязан обеспечить дома необходимой инфраструктурой — за счет девелопера здесь возведут детские сады общей вместимостью 300 мест, кроме того, будет выделен участок под строительство нового корпуса школы №10. Также «Строитель» должен обновить дороги и инженерные сети.

Предельный срок осуществления всего проекта КРТ составляет 12 лет со дня подписания контракта. Этим летом стало известно, что на участке ул. Куйбышева чиновники намерены снести или отремонтировать 16 аварийных домов по адресам:

  • ул. Куйбышева, 55, 57, 60а, 67, 68, 70, 71, 73, 76, 78, 80/3;
  • ул. Пионерская, 7а;
  • ул. Глеба Успенского, 8, 13, 15;
  • ул. Седова, 11.
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#Недвижимость#Общество#Пермь#Минстрой#Реновация#КРТ
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