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Posted 18 декабря, 10:28

Published 18 декабря, 10:28

Modified 18 декабря, 10:30

Updated 18 декабря, 10:30

В Мотовилихинском районе Перми может появиться бинокль

В Мотовилихе хотят установить бинокль

18 декабря 2024, 10:28
Фото: Google maps.

В Мотовилихинском районе Перми может появиться бинокль

Концепцию представил городским властям Институт территориального планирования.

В Мотовилихинском районе Перми могут установить бинокль. Вчера Институт территориального планирования представил гордуме варианты благоустройства городских пространств, одним из них стало обновление склона горы Вышка в Мотовилихе, пишет ИА «Текст».

В рамках концепции планируется построить обзорный балкон на винтовых сваях со светопрозрачным ограждением. Здесь установят смотровой стационарный бинокль. Также, предполагается сделать площадки для отдыха, озеленить территорию, заменить дорожное покрытие и ограждение.

Гора Вышка является самой высокой точкой краевой столицы. Отсюда открывается вид на Пермь и Каму. На вершине горы находится пермский Музей-диорама и мемориальный комплекс, посвящённый событиям первой русской революции 1905 года.

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#Благоустройство#Мотовилихинский район#Гордума Перми#Институт территориального планирования#Сквер имени Борцов Революции
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