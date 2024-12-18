В Мотовилихе хотят установить бинокль

В рамках концепции планируется построить обзорный балкон на винтовых сваях со светопрозрачным ограждением. Здесь установят смотровой стационарный бинокль. Также, предполагается сделать площадки для отдыха, озеленить территорию, заменить дорожное покрытие и ограждение.