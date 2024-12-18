В Мотовилихе хотят установить бинокль

Posted 18 декабря, 10:28
Published 18 декабря, 10:28
Modified 18 декабря, 10:30
Updated 18 декабря, 10:30
В Мотовилихинском районе Перми могут установить бинокль. Вчера Институт территориального планирования представил гордуме варианты благоустройства городских пространств, одним из них стало обновление склона горы Вышка в Мотовилихе, пишет ИА «Текст».
В рамках концепции планируется построить обзорный балкон на винтовых сваях со светопрозрачным ограждением. Здесь установят смотровой стационарный бинокль. Также, предполагается сделать площадки для отдыха, озеленить территорию, заменить дорожное покрытие и ограждение.
Гора Вышка является самой высокой точкой краевой столицы. Отсюда открывается вид на Пермь и Каму. На вершине горы находится пермский Музей-диорама и мемориальный комплекс, посвящённый событиям первой русской революции 1905 года.