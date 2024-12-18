В одном из пермских музеев планируют масштабную реконструкцию

Posted 18 декабря, 04:58
Published 18 декабря, 04:58
Modified 18 декабря, 05:00
Updated 18 декабря, 05:00
Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края подготовила документы для будущей реконструкции объектов на территории музея истории политических репрессий «Пермь-36». Первым на опубликованные документы обратил внимание «Новый компаньон».
Издание сообщает, что речь идёт о работах на 11 объектах ансамбля «Колония политических заключённых ВС-389/36 (Пермь-36)»: здании медсанчасти, здании лагерных мастерских, штрафном изоляторе, общелагерном штабе, жилых бараках и КПП.
В музее нужно будет отремонтировать крыши, фасады, цоколи и отмостки, а также установить информационные таблички о всех перечисленных объектах культурного наследия, входящих в музей.
Реконструкция разбита на этапы. Проекты пока не утверждены, но установленный ими срок выполнения последнего этапа работ (ремонт фасадов и интерьеров объекта «Жилой барак с прогулочными двориками в зоне особого режима») — декабрь 2029 года.
Ранее стало известно, что музей природы заповедника «Вишерский» включили в музейный маршрут, посвященный репрессиям, рассказали в пресс-службе заповедника. Виртуальный маршрут «Они были на вершок от смерти» создан музеем-заповедником «Пермь-36». Он проходит через 21 объект в четырех городских округах региона.