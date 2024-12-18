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Posted 18 декабря, 04:58

Published 18 декабря, 04:58

Modified 18 декабря, 05:00

Updated 18 декабря, 05:00

В музее «Пермь-36» может пройти реконструкция 11 зданий

В одном из пермских музеев планируют масштабную реконструкцию

18 декабря 2024, 04:58
Фото: музей истории политических репрессий «Пермь-36».

В музее «Пермь-36» может пройти реконструкция 11 зданий

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Пермь 36
Работы по реконструкции ансамбля «Перми-36» рассчитаны до декабря 2029 года.

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края подготовила документы для будущей реконструкции объектов на территории музея истории политических репрессий «Пермь-36». Первым на опубликованные документы обратил внимание «Новый компаньон».

Издание сообщает, что речь идёт о работах на 11 объектах ансамбля «Колония политических заключённых ВС-389/36 (Пермь-36)»: здании медсанчасти, здании лагерных мастерских, штрафном изоляторе, общелагерном штабе, жилых бараках и КПП.

В музее нужно будет отремонтировать крыши, фасады, цоколи и отмостки, а также установить информационные таблички о всех перечисленных объектах культурного наследия, входящих в музей.

Реконструкция разбита на этапы. Проекты пока не утверждены, но установленный ими срок выполнения последнего этапа работ (ремонт фасадов и интерьеров объекта «Жилой барак с прогулочными двориками в зоне особого режима») — декабрь 2029 года.

Ранее стало известно, что музей природы заповедника «Вишерский» включили в музейный маршрут, посвященный репрессиям, рассказали в пресс-службе заповедника. Виртуальный маршрут «Они были на вершок от смерти» создан музеем-заповедником «Пермь-36». Он проходит через 21 объект в четырех городских округах региона.

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#Общество#Пермь#Культура#Пермь 36#Музеи
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