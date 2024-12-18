В Перми могут установить теплые остановки

Posted 18 декабря, 04:45
Published 18 декабря, 04:45
Modified 18 декабря, 04:47
Updated 18 декабря, 04:47
В Перми могут появиться теплые остановки, сообщает ИА «Текст» со ссылкой на пермский дептранс. В ведомстве также уточнили, что возможность установки таких павильонов требует дополнительной проработки технической и нормативной базы.
«В методику содержания остановочных павильонов вносится максимально возможный перечень работ на случай, если в будущем такие павильоны будут устанавливаться. Пока говорить об их появлении преждевременно», — подчеркнули в мэрии.
Ранее сообщалось, что с 18 декабря в Перми начинают работу два остановочных пункта. Один из них находится в микрорайоне Верхняя Курья на перегоне между остановочными пунктами «ДОС» и «Улица Лабинская». Обслуживать остановку «Закамский бор» будут автобусные маршруты №7 и №49. Второй остановочный пункт «Отворот на садовые участки» ввели в районе здания №92 по улице Гайвинской. Через него будут проходить автобус №49 и №73 при следовании из центра краевой столицы.