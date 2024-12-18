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Posted 18 декабря, 04:45

Published 18 декабря, 04:45

Modified 18 декабря, 04:47

Updated 18 декабря, 04:47

В Перми могут установить теплые остановки

В Перми могут установить теплые остановки

18 декабря 2024, 04:45
Фото: properm.ru.
В пермском департаменте транспорта заявили о возможности их появления.

В Перми могут появиться теплые остановки, сообщает ИА «Текст» со ссылкой на пермский дептранс. В ведомстве также уточнили, что возможность установки таких павильонов требует дополнительной проработки технической и нормативной базы.

«В методику содержания остановочных павильонов вносится максимально возможный перечень работ на случай, если в будущем такие павильоны будут устанавливаться. Пока говорить об их появлении преждевременно», — подчеркнули в мэрии.

Ранее сообщалось, что с 18 декабря в Перми начинают работу два остановочных пункта. Один из них находится в микрорайоне Верхняя Курья на перегоне между остановочными пунктами «ДОС» и «Улица Лабинская». Обслуживать остановку «Закамский бор» будут автобусные маршруты №7 и №49. Второй остановочный пункт «Отворот на садовые участки» ввели в районе здания №92 по улице Гайвинской. Через него будут проходить автобус №49 и №73 при следовании из центра краевой столицы.

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#Пермь#Автобусные маршруты#Пермский дептранс#Городская инфраструктура
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