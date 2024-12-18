Posted 18 декабря, 13:51
Published 18 декабря, 13:51
Modified 18 декабря, 13:52
Updated 18 декабря, 13:52
В Перми, на улице Рязанская, на автомойке сгорел автомобиль. Подробности сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.
Пожарно-спасательные подразделения выехали на сообщение о пожаре на ул. Рязанская в Перми. На месте было установлено что горит легковой автомобиль в помещении автомойки.
На пожаре погибших и пострадавших нет.
Возгорание на площади около 20 кв. м. ликвидировали 10 человек личного состава и две единицы техники.
Утром 16 декабря в одной из квартир одноэтажного двухквартирного деревянного дома в Гремячинске произошло возгорание, причиной которого стало короткое замыкание электрической проводки. В ходе тушения пожара обнаружено тело погибшего.