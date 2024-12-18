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Posted 18 декабря, 13:51

Published 18 декабря, 13:51

Modified 18 декабря, 13:52

Updated 18 декабря, 13:52

В Перми на автомойке сгорел автомобиль

В Перми, на улице Рязанская, на автомойке сгорел автомобиль

18 декабря 2024, 13:51
Фото: ЧП Пермь.

В Перми на автомойке сгорел автомобиль

В соцсетях писали о пожаре на заправке.

В Перми, на улице Рязанская, на автомойке сгорел автомобиль. Подробности сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Пожарно-спасательные подразделения выехали на сообщение о пожаре на ул. Рязанская в Перми. На месте было установлено что горит легковой автомобиль в помещении автомойки.

На пожаре погибших и пострадавших нет.

Возгорание на площади около 20 кв. м. ликвидировали 10 человек личного состава и две единицы техники.

Утром 16 декабря в одной из квартир одноэтажного двухквартирного деревянного дома в Гремячинске произошло возгорание, причиной которого стало короткое замыкание электрической проводки. В ходе тушения пожара обнаружено тело погибшего.

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#Происшествия#Пермь#Пожар
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