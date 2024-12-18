В Перми пенсионеру вернули полмиллиона рублей, похищенных мошенниками

Posted 18 декабря, 05:11
Published 18 декабря, 05:11
Modified 18 декабря, 05:13
Updated 18 декабря, 05:13
В Перми пенсионеру вернули 500 тыс. рублей, которые у него похитили телефонные мошенники. Информация об этом появилась на официальном сайте региональной прокуратуры.
Неустановленные лица убедили пермяка перевести на их счета 500 тыс. рублей, после чего мужчина обратился в прокуратуру Мотовилихинского района. В ходе проверки сотрудникам органов предварительного следствия получилось установить собственника банковского счета, на который поступили деньги.
Прокурор обратился в суд с требованием о взыскании с дроппера похищенной суммы. Октябрьский райсуд Ставропольского края удовлетворил иск надзорного органа, апелляционной инстанцией решение суда оставлено без изменения.