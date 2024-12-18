В Перми пенсионеру вернули полмиллиона рублей, похищенных мошенниками

Неустановленные лица убедили пермяка перевести на их счета 500 тыс. рублей, после чего мужчина обратился в прокуратуру Мотовилихинского района. В ходе проверки сотрудникам органов предварительного следствия получилось установить собственника банковского счета, на который поступили деньги.