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Posted 18 декабря, 05:11

Published 18 декабря, 05:11

Modified 18 декабря, 05:13

Updated 18 декабря, 05:13

Пермскому пенсионеру вернули 500 тысяч рублей, похищенных мошенниками

В Перми пенсионеру вернули полмиллиона рублей, похищенных мошенниками

18 декабря 2024, 05:11
Фото: Изображение Midjourney.

Пермскому пенсионеру вернули 500 тысяч рублей, похищенных мошенниками

Во время проверки удалось установить владельца счета, на который поступили деньги.

В Перми пенсионеру вернули 500 тыс. рублей, которые у него похитили телефонные мошенники. Информация об этом появилась на официальном сайте региональной прокуратуры.

Неустановленные лица убедили пермяка перевести на их счета 500 тыс. рублей, после чего мужчина обратился в прокуратуру Мотовилихинского района. В ходе проверки сотрудникам органов предварительного следствия получилось установить собственника банковского счета, на который поступили деньги.

Прокурор обратился в суд с требованием о взыскании с дроппера похищенной суммы. Октябрьский райсуд Ставропольского края удовлетворил иск надзорного органа, апелляционной инстанцией решение суда оставлено без изменения.

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#Мошенничество#Прокуратура#Уголовное дело#Банковский счет#Судебное решение
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