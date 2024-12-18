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Posted 18 декабря, 08:52

Published 18 декабря, 08:52

Modified 18 декабря, 08:55

Updated 18 декабря, 08:55

В Перми задержали еще одного поджигателя военкомата

В Перми задержали еще одного поджигателя военкомата

18 декабря 2024, 08:52
Фото: Изображение Midjourney.
Страдающего психическим заболеванием молодого человека на поджог военкомата спровоцировали «друзья из интернета».

В Перми задержали 19-летнего мужчину, планировавшего поджечь здание военного комиссариата Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов города Перми. Как сообщают в пресс-службе управления Росгвардии по Пермскому краю, известно, что молодой человек страдает психическими заболеваниями.

При задержании юноша пояснил, что хотел совершить преступление за денежное вознаграждение, которое ему обещали неизвестные, когда он искал работу в сети Интернет.

При задержании у поджигателя был изъят пакет с бутылками с жидкостью, они были направлены на экспертизу. Возбуждено уголовное дело. Мужчина помещен в ИВС.

Задерживали юношу старший сержант полиции Никита Щенков и сержант полиции Валентин ДостоваловЗадерживали юношу старший сержант полиции Никита Щенков и сержант полиции Валентин Достовалов
Задерживали юношу старший сержант полиции Никита Щенков и сержант полиции Валентин Достовалов. Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Пермскому краю

Юноше задержали сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пермскому краю при взаимодействии с сотрудниками отдела полиции №4 УМВД России по Перми.

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#Происшествия#Общество#Суд#Пожар#Прокуратура#Росгвардия#Поджигатель
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