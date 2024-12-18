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Posted 18 декабря, 11:17

Published 18 декабря, 11:17

Modified 18 декабря, 11:19

Updated 18 декабря, 11:19

В Пермском педуниверситете восстановили дореволюционный бальный зал

В Пермском педуниверситете восстановили дореволюционный бальный зал

18 декабря 2024, 11:17
Фото: ПГГПУ.
В обновленном помещении пройдет Предновогодний бал.

На следующей неделе в историческом корпусе Пермского педуниверситета откроется парадный зал. Обновленное пространство будет представлено во время предновогоднего бала 26 декабря, в котором примут участие преподаватели, студенты вуза и городские общественники. Информация об этом появилась на официальном сайте учебного учреждения.

До этого помещения выполняло функцию актового зала, однако в последнее время по назначению оно не использовалось. Последний ремонт проводился еще при СССР. Мероприятия не проходили здесь порядка 15 лет. Нынешняя реконструкция объекта прошла при поддержке Минпросвещения РФ.

В зале были убраны старые кресла, часть перегородок, вскрыты и заменены полы, застелен паркет. Также, проведен ремонт стен и дореволюционной системы вентиляции. Сейчас в помещении висят новые люстры и настенные светильники. Сейчас идут финальные ремонтные работы. Здесь будут проходить разные мероприятия, первым из них станет Университетский бал.

«До революции в Перми сложилась практика проведения светских мероприятий, в частности балов. Зал Губернской земской управы совсем недолго, но успел побыть местом культурной жизни столицы региона. Затем долгие годы он служил студенческому творчеству и был значимым местом для образования и просвещения. Мы продолжим эти традиции, надеюсь с новой силой. Уверен, что парадный зал станет местом притяжения и объединения творческих коллективов города и края», — говорит ректор вуза Константин Егоров.

Вход на бал — по приглашениям. Место — главный корпус ПГГПУ на ул. Сибирская, д. 24.

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#Образование#Реконструкция#История#Бал#Культурная жизнь
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