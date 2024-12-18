В Пермском педуниверситете восстановили дореволюционный бальный зал

До этого помещения выполняло функцию актового зала, однако в последнее время по назначению оно не использовалось. Последний ремонт проводился еще при СССР. Мероприятия не проходили здесь порядка 15 лет. Нынешняя реконструкция объекта прошла при поддержке Минпросвещения РФ.