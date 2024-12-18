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Posted 18 декабря, 20:10

Published 18 декабря, 20:10

Modified 18 декабря, 20:10

Updated 18 декабря, 20:10

В РФ назвали победителей национальной экспертной премии в сфере туризма

В РФ назвали победителей национальной экспертной премии в сфере туризма

18 декабря 2024, 20:10
Фото: GOLD STARS Discovery.
Перед новым годом в Москве проводилась церемония вручения национальной экспертной премии в сфере туризма GOLD STARS Discovery. Победителей экспертной премии и специального проекта «Протестировано Discovery» объявили 17 декабря.
Фото: GOLD STARS Discovery

Жюри отметило наилучшие достижения туристического бизнеса, сферы путешествий и гостеприимства в России, пишет autopanorama.ru.

Российская столица Москва заняла первое место в номинации «Место, регион, курорт». Одновременно реализованный в столице проект запуска 3-го и 4-го Московских центральных диаметров признан лучшим в номинации «Инфраструктура». Еще один российский регион — Республика Алтай — победил в номинации «Лучший департамент туризма».

В категории «Гастрономия» объявили сразу двух победителей: симпатии членов жюри разделились поровну. Высочайшие оценки заслужили рестораны курорта Манжерок и проект «Арктическая кухня». При этом курорт Манжерок стал лидером в еще одной номинации — «Гостеприимство».

Первое место в номинации «Культурная программа» завоевал мультиформатный музыкальный фестиваль «Дикая мята» в Тульской области. Стала известна и «Туристическая персона года». Это автор и руководитель федерального проекта «Гастрономическая карта России», куратор Дома российской кухни на ВДНХ Екатерина Шаповалова.

«Лучшим автомобилем для путешествий» экспертное жюри объявило китайский кроссовер Exeed RX.

В специальном проекте «Протестировано Discovery» отмечены цифровой туристический сервис для планирования путешествий RUSSPASS, некоммерческая организация «Туристский информационный центр» Самарской области, китайский Foton Tunland (пикап года) и Chery Tiggo 8 Pro Max c стал внедорожником года, по совокупности своих качеств.

Национальную экспертную премию в сфере туризма и гостеприимства GOLD STARS Discovery учредили в этом году. Ее программа охватывает пять главных номинаций («Место, регион, курорт», «Инфраструктура», «Гастрономия», «Гостеприимство», «Культурная программа») и три специальные номинации («Туристическая персона года», «Лучший департамент туризма», «Лучший автомобиль для путешествий»).

Председателем жюри, в составе которого объединили два десятка экспертов в сфере туризма, гастрономии и путешествий, стал известный телеведущий Михаил Кожухов.

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