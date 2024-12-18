В селе Ленинск после капремонта открыли спортивный зал

Министр физической культуры и спорта Татьяна Чеснокова добавила, что в Прикамье за последние годы построено большое количество спортивных объектов. С их содержанием муниципалитеты справляются, а вот с финансированием капремонта возникают сложности. Получить дополнительные деньги можно из краевого бюджета, приняв участие в региональной программе: «При поддержке главы региона мы предусмотрели возможность софинансирования данных мероприятий. Программа оказалась очень востребованной». Так в этом году был отремонтирован не только спортивный зал в Ленинске, но и беговые дорожки и тренажерная зона в Чермозе, проведен ремонт вентиляции на лыжной базе «Металлург» и завершается ремонт кровли в спортивно-оздоровительном комплексе по адресу Ленина, 9Б в Чусовом.