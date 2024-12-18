В селе Ленинск после капремонта открыли спортивный зал

Posted 18 декабря, 09:00
Published 18 декабря, 09:00
Modified 19 декабря, 04:43
Updated 19 декабря, 04:43
Завершился капитальный ремонт универсального спортивного зала в селе Ленинск Кудымкарского округа. Он начнет работу в ближайшее время.
Работы в спортивном зале проводились по региональной программе по капитальному ремонту объектов спортивной инфраструктуры. По ней на работы было выделено 12,5 млн рублей, ещё 5,5 млн рублей было направлено из местного бюджета.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что нужно стремиться к тому, чтобы более 70% жителей региона занимались спортом. «Продолжаем создавать условия для этого во всех территориях Прикамья. В бюджете выделены средства на строительство и обновление спортивной инфраструктуры, а также на проведение мероприятий массовых видов спорта», — добавил глава региона.
Министр физической культуры и спорта Татьяна Чеснокова добавила, что в Прикамье за последние годы построено большое количество спортивных объектов. С их содержанием муниципалитеты справляются, а вот с финансированием капремонта возникают сложности. Получить дополнительные деньги можно из краевого бюджета, приняв участие в региональной программе: «При поддержке главы региона мы предусмотрели возможность софинансирования данных мероприятий. Программа оказалась очень востребованной». Так в этом году был отремонтирован не только спортивный зал в Ленинске, но и беговые дорожки и тренажерная зона в Чермозе, проведен ремонт вентиляции на лыжной базе «Металлург» и завершается ремонт кровли в спортивно-оздоровительном комплексе по адресу Ленина, 9Б в Чусовом.
Реализация программы по ремонту объектов спортивной инфраструктуры продолжится и в 2025 году.