В Закамске начали расселять аварийную двухэтажку, построенную еще во времена ВОВ

Пермяки могут получить консультацию по вопросам расселения и получения компенсаций в управлении жилищных отношений администрации Перми по телефонам: 207-50-06, 207-50-19, 207-50-59. А подать заявление на получение возмещения или предоставление жилья можно во время личного приема (ул. Максима Горького, 18): с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.