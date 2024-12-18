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Posted 18 декабря, 12:47

Published 18 декабря, 12:47

Modified 18 декабря, 12:51

Updated 18 декабря, 12:51

В Перми расселяют аварийный дом на Автозаводской, 28

В Закамске начали расселять аварийную двухэтажку, построенную еще во времена ВОВ

18 декабря 2024, 12:47
Фото: Google Maps.

В Перми расселяют аварийный дом на Автозаводской, 28

Сюжет
Аварийное жилье
Пермяки могут претендовать на жилье из маневренного фонда или компенсацию.

В этот понедельник, 16 декабря, в Кировском районе Перми начали расселять аварийный дом на ул. Автозаводская, 28. Об этом сообщают сегодня в пресс-службе мэрии.

Продолжается процесс изъятия земельного участка под зданием для муниципального пользования. Жильцы «аварийки» могут обратиться в городское управление жилищных отношений с документами. Двухэтажка была построена еще в 1943 году, в ней расположено 27 жилых помещений общей площадью 660,2 кв. м, в которых зарегистрированы 46 человек. Дом будет расселен по муниципальной адресной программе «Обеспечение жильем жителей города Перми» №918 от 20 октября 2021 года.

Пермяки могут получить консультацию по вопросам расселения и получения компенсаций в управлении жилищных отношений администрации Перми по телефонам: 207-50-06, 207-50-19, 207-50-59. А подать заявление на получение возмещения или предоставление жилья можно во время личного приема (ул. Максима Горького, 18): с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

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#Недвижимость#Общество#Аварийное жилье#Пермь#Администрация Перми#Ветхое и аварийное жилье#Расселение
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