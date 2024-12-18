Важная победа. «Парма» в выездном матче обыграла «Астану»

Posted 18 декабря, 04:34
Published 18 декабря, 04:34
Modified 18 декабря, 04:36
Updated 18 декабря, 04:36
Вчера вечером, 17 декабря, пермский баскетбольный клуб «Парма» обыграл на выезде в Казахстане местный БК «Астана». Счет уверенного матча — 83:62 (19:11, 22:16, 23:15, 19:20) в пользу наших спортсменов.
Лидерами прошедшей игры среди «Пармы» стали:
Евгений Пашутин, главный тренер БК «Парма»:
— Очень важная победа, потому что каждая игра приближает нас к нашей цели, к плей-офф. «Астана» жестко защищалась, где-то иногда зоной. Все, кто хотел, дали энергию. Конечно, есть ошибки, будем над этим работать. Сейчас самое главное — восстановиться и быть готовыми к следующему матчу в Самаре.
Следующим будет выездной матч с «Самарой». Он начнется в субботу, 21 декабря, в 21:00 по московскому времени (22:00 по Перми).