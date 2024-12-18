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Posted 18 декабря, 04:34

Published 18 декабря, 04:34

Modified 18 декабря, 04:36

Updated 18 декабря, 04:36

«Парма» с уверенностью победила «Астану» в выездном матче 17 декабря

Важная победа. «Парма» в выездном матче обыграла «Астану»

18 декабря 2024, 04:34
Фото: vk.com/parmabasket.

«Парма» с уверенностью победила «Астану» в выездном матче 17 декабря

Сюжет
Парма
Следующая игра состоится в эту субботу.

Вчера вечером, 17 декабря, пермский баскетбольный клуб «Парма» обыграл на выезде в Казахстане местный БК «Астана». Счет уверенного матча — 83:62 (19:11, 22:16, 23:15, 19:20) в пользу наших спортсменов.

Лидерами прошедшей игры среди «Пармы» стали:

  • Ройс Хэмм — 22 очка, 6 подборов, 2 блок-шота;
  • Самсон Руженцев — 18 очков, 2 передачи;
  • Алекс Хэмилтон — 17 очков, 6 подборов, 2 передачи и 2 перехвата.

Евгений Пашутин, главный тренер БК «Парма»:

— Очень важная победа, потому что каждая игра приближает нас к нашей цели, к плей-офф. «Астана» жестко защищалась, где-то иногда зоной. Все, кто хотел, дали энергию. Конечно, есть ошибки, будем над этим работать. Сейчас самое главное — восстановиться и быть готовыми к следующему матчу в Самаре.

Следующим будет выездной матч с «Самарой». Он начнется в субботу, 21 декабря, в 21:00 по московскому времени (22:00 по Перми).

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