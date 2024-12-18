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Posted 18 декабря, 06:03

Published 18 декабря, 06:03

Modified 18 декабря, 06:05

Updated 18 декабря, 06:05

Власти Прикамья планируют субсидировать полеты в Ненецкий АО и Республику Коми

Власти Прикамья планируют субсидировать полеты в Ненецкий АО и Республику Коми

18 декабря 2024, 06:03
Фото: Изображение Midjourney.
Росавиация отбирает перевозчиков на осуществление субсидируемых рейсов между регионами.

Правительство Пермского края планирует выделить субсидии на полеты из Перми в Нарьян-Мар и Усинск, сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье» со ссылкой на региональный Минтранс. Сейчас Росавиация проводит отбор перевозчиков на выполнение субсидируемых рейсов между регионами.

На данный момент рейсы в Ненецкий АО осуществляют авиакомпании «РусЛайн» и «КрасАвиа» по вторникам, четвергам и пятницам. Завершается полетная программа 31 декабря текущего года. Полеты до Усинска выполняет «ЮВТ-Аэро» по средам, пятницам и субботам до 28 марта 2025 года.

Ранее сообщалось, что Nordwind Airlines возобновит рейсы из Перми в Махачкалу. Полеты в Дагестан будут осуществляться на Boeing 737 с 1 мая по 28 сентября 2025 года. Время в пути составит три часа.

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