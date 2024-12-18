Волонтеры в Анапе спасают пострадавших от мазута птиц

В минувшее воскресенье, 15 декабря, два танкера «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» были серьезно повреждены во время шторма и сели на мель. Членов экипажа морских судов эвакуировали, один человек в результате крушения погиб. В пресс-службе Росрыболовства сообщили, что оценят ущерб, причиненный экологии. Капитан затонувшего танкера «Волгонефть 212» Леонид Волегов задержан в больнице Анапы — он является подозреваемым по уголовному делу о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекших по неосторожности смерть человека.