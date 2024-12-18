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Posted 18 декабря, 10:42

Published 18 декабря, 10:42

Modified 18 декабря, 10:47

Updated 18 декабря, 10:47

В Анапе волонтеры открыли пункт помощи для пострадавших от мазута птиц

Волонтеры в Анапе спасают пострадавших от мазута птиц

18 декабря 2024, 10:42
Фото: скриншоты видео пресс-службы мэрии Анапы.

В Анапе волонтеры открыли пункт помощи для пострадавших от мазута птиц

Сюжет
Экология
Перья птиц очищают с помощью моющих средств.

Волонтеры спасают птиц и животных, пострадавших от разлива нефтепродуктов после крушения двух танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». На берегу Черного моря в Анапе сегодня, 18 декабря, работают более 4 тыс. волонтеров — это казаки, представители общественных объединений, вузов и ссузов, а также жители города и соседних населенных пунктов.

Добровольцы прочесывают пляжи в поисках птиц, которым нужна помощь. Они доставляют их в пункт спасения животных, развернутый на базе волонтерского штаба в Витязево. Здесь перья птиц отмывают с помощью моющих средств, а затем оказывают необходимую помощь, сообщает пресс-служба мэрии Анапы.

Видео: скриншоты видео пресс-службы мэрии Анапы.

В минувшее воскресенье, 15 декабря, два танкера «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» были серьезно повреждены во время шторма и сели на мель. Членов экипажа морских судов эвакуировали, один человек в результате крушения погиб. В пресс-службе Росрыболовства сообщили, что оценят ущерб, причиненный экологии. Капитан затонувшего танкера «Волгонефть 212» Леонид Волегов задержан в больнице Анапы — он является подозреваемым по уголовному делу о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекших по неосторожности смерть человека.

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#Видео#Происшествия#Общество#Нефть#Экология#Анапа#Птицы#Крушение#Черное море#Танкер
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