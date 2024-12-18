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Posted 18 декабря, 03:15

Published 18 декабря, 03:15

Modified 18 декабря, 03:17

Updated 18 декабря, 03:17

В Прикамье ищут пропавшего 60-летнего мужчину

Вышел из дома и не вернулся. В Пермском крае ищут пропавшего 60-летнего мужчину

18 декабря 2024, 03:15
Фото: 1MI / «Регион59».

В Прикамье ищут пропавшего 60-летнего мужчину

О его местонахождении неизвестно с 7 декабря.

В Пермском крае ищут 60-летнего жителя поселка Усолье Сергея Кувалдина. Информацию об этом сообщила в соцсети поисковая организация «Регион59».

Мужчина ушел 7 декабря 2024 года из дома по адресу: поселок Усолье, микрорайон Любимов, ул. Геннадия Братчикова. С тех пор о его местонахождении неизвестно.

Особые приметы: рост 170 см, среднего телосложения. В день исчезновения, предположительно, был одет в куртку и штаны темного цвета.

Всех, кто его видел, волонтеры просят позвонить по телефонам: 02, 102 — полиция;
112 — ЕДДС; +7(342)241-36-40 — БРНС г. Пермь; 8-912-880-41-60 — волонтёры; 8 (991) 809-77-99 — инфорг Юлия.

Фото: «Регион59»
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