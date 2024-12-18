Вышел из дома и не вернулся. В Пермском крае ищут пропавшего 60-летнего мужчину

В Пермском крае ищут 60-летнего жителя поселка Усолье Сергея Кувалдина. Информацию об этом сообщила в соцсети поисковая организация «Регион59».



Мужчина ушел 7 декабря 2024 года из дома по адресу: поселок Усолье, микрорайон Любимов, ул. Геннадия Братчикова. С тех пор о его местонахождении неизвестно.