Вышел из дома и не вернулся. В Пермском крае ищут пропавшего 60-летнего мужчину

Posted 18 декабря, 03:15
Published 18 декабря, 03:15
Modified 18 декабря, 03:17
Updated 18 декабря, 03:17
В Пермском крае ищут 60-летнего жителя поселка Усолье Сергея Кувалдина. Информацию об этом сообщила в соцсети поисковая организация «Регион59».
Мужчина ушел 7 декабря 2024 года из дома по адресу: поселок Усолье, микрорайон Любимов, ул. Геннадия Братчикова. С тех пор о его местонахождении неизвестно.
Особые приметы: рост 170 см, среднего телосложения. В день исчезновения, предположительно, был одет в куртку и штаны темного цвета.
Всех, кто его видел, волонтеры просят позвонить по телефонам: 02, 102 — полиция;
112 — ЕДДС; +7(342)241-36-40 — БРНС г. Пермь; 8-912-880-41-60 — волонтёры; 8 (991) 809-77-99 — инфорг Юлия.