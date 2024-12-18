За неделю в Прикамье ОРВИ и гриппом заболели свыше 16 тысяч человек

Posted 18 декабря, 02:34
Published 18 декабря, 02:34
Modified 18 декабря, 02:37
Updated 18 декабря, 02:37
С 9 по 15 декабря 2024 года в Прикамье зарегистрировано 16 233 случая ОРВИ и гриппа. Эпидемический порог превышен не был, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Пермскому краю.
Среди больных с симптомами ОРВИ циркулируют вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, а также выявляются единичные случаи вируса гриппа.
По состоянию на 16 декабря 2024 в регионе привили 1,28 млн. человек (51,4% населения), из них 406 тыс. — дети.