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Posted 18 декабря, 02:34

Published 18 декабря, 02:34

Modified 18 декабря, 02:37

Updated 18 декабря, 02:37

За неделю в Пермском крае ОРВИ и гриппом заболели свыше 16 тысяч человек

За неделю в Прикамье ОРВИ и гриппом заболели свыше 16 тысяч человек

18 декабря 2024, 02:34
Фото: 1MI.

За неделю в Пермском крае ОРВИ и гриппом заболели свыше 16 тысяч человек

Сюжет
COVID-19
Эпидемический порог не превышен.

С 9 по 15 декабря 2024 года в Прикамье зарегистрировано 16 233 случая ОРВИ и гриппа. Эпидемический порог превышен не был, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Среди больных с симптомами ОРВИ циркулируют вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, а также выявляются единичные случаи вируса гриппа.

По состоянию на 16 декабря 2024 в регионе привили 1,28 млн. человек (51,4% населения), из них 406 тыс. — дети.

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#Пермский край#Пандемия#COVID-19#Роспотребнадзор#Омикрон#Лабораторные исследования
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