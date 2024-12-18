За сокрытие 13 миллионов от налоговиков осудили директора пермского «Энергоцентра»

Posted 18 декабря, 11:16
Published 18 декабря, 11:16
Modified 18 декабря, 11:21
Updated 18 декабря, 11:21
Ленинский районный суд приговорил руководителя пермского ООО «Группа компаний Энергоцентр» Андрея Смолякова. Он был признан виновным в сокрытии денег организации от налогообложения в особо крупном размере. Об этом сегодня сообщили в прокуратуре. Приговор суда в законную силу не вступил.
Суд установил, что с сентября 2023 года по май 2024 года Смоляков незаконно перевел в качестве заработной платы на расчетный счет своей супруги свыше 13,8 млн рублей, сокрыв их таким образом от налогового органа. Впоследствии указанными денежными средствами он распорядился по собственному усмотрению.
Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей, а также удовлетворил исковые требования прокурора о взыскании суммы причиненного ущерба в доход Российской Федерации.
В августе Смолякову уже был вынесен приговор по такому же составу преступления. Он выводил деньги компании и ранее — в 2022 году, тогда сумма скрытых от налоговой денег составила 6,19 млн рублей. Но по истечению срока давности по этим эпизодам вывода средств компании уголовное дело в отношении директора «Энергоцентра» было прекращено.
В августе в арбитраж поступил иск налоговой о признании компании банкротом. Долги ГК «Энергоцентр» по кредитам превышают 50 млн рублей, перед налоговыми органами — 55 млн рублей, судя по имеющимся исполнительным производства компании.