За сокрытие 13 миллионов от налоговиков осудили директора пермского «Энергоцентра»

В августе Смолякову уже был вынесен приговор по такому же составу преступления. Он выводил деньги компании и ранее — в 2022 году, тогда сумма скрытых от налоговой денег составила 6,19 млн рублей. Но по истечению срока давности по этим эпизодам вывода средств компании уголовное дело в отношении директора «Энергоцентра» было прекращено.