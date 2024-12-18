Жители самой большой деревни в России написали обращение Владимиру Путину

Posted 18 декабря, 07:43
Published 18 декабря, 07:43
Modified 18 декабря, 08:37
Updated 18 декабря, 08:37
Жители деревни Кондратово, в которой проживает более 20 тысяч человек, собирают подписи под открытым письмом президенту РФ Владимиру Путину. Жители пишут, что их деревня является привлекательной для застройщиков, которые «строят высотки на каждом свободном метре». При этом все центральные коммуникации были проложены еще в 1950-х годах, фактически не обновлялись и сейчас находятся в ветхом состоянии. Высотки на 300-500 квартир подключают к старым сетям, это приводит к постоянным авариям.
«В среднем раз в 10 дней у нас случаются аварии, происходят отключения водоснабжения. Гарантирующий поставщик не заходит ни в одну программу по которой можно произвести замену сетей с субсидией государства, наши власти округа отчитываются что заменить все сети не возможно, это очень дорого, но при этом продолжают выдавать разрешения на строительство высоток», — пишут жители.
Возникают частые проблемы с электроснабжением, поскольку нагрузка растет, а новые линии строят не часто.
На весь населенный пункт, по словам жителей, нет ни одного парка или сквера. «Для этого просто нет земли, которую всю раздали под застройку», — поясняется в письме. А на той что еще осталась, делать парк сквер или обустроить набережную не хотят, денег на это нет.
«Хочется отметить, что при наличии замечательной программы „Формирование комфортной городской среды“, наш глава и депутаты единолично приняли решение что благоустраивать будут общественные территории, которых у нас просто нет, поэтому у нас не благоустраиваются ни дворовые территории, потому что программа на них не работает, ни общественные, потому что у нас таких пространств нет!», — возмущаются жители.
В огромном населенном пункте отсутствует Дом Культуры. Земельный участок под него был, но власти решили что строить Дом культуры — это дорого и передали одному из застройщиков данный участок под строительство высотного многоквартирного дома безвозмездно. Взамен застройщик продаст (не передаст безвозмездно) Пермскому муниципальному округу 600 кв. м нежилых помещений под клубные формирования по цене ниже рыночной. Жителей удивляет, что округ безвозмездно отдает участок в центре деревни под высотку, чтобы после выкупить у него помещения.
В Кондратово есть футбольный клуб, в котором занимаются дети, команды футболистов стабильно побеждают в различных соревнованиях и матчах по Пермскому краю и в других регионах. Но в деревне нет футбольного поля и стадиона для тренировок футболистов и жителей, которые любят заниматься спортом. Жители пишут, что участок под стадион, вроде, найден, но строительство невозможно, так как средств нет. Дом спорта «Красава», являясь муниципальной собственностью, передан в частные руки в аренду.
Недавно в поселке построили вторую школу, ее очень ждали жители. Но по их словам, проблема переполненности школы все равно сохраняется, так как старая школа требует капитального ремонта, а перевести всех детей в новую школу не представляется возможным. «Прирост населения нашей деревни идет бешеными темпами, многие переезжают с детьми дошкольного и школьного возраста. Срочно пора начинать строить третью школу как и еще пару детских садов», — сообщают жители.
Сейчас идет строительство поликлиники, но жители пишут, что нужна полноценная больница со стационаром. «Пермский муниципальный округ огромен, и ездить к некоторым врачам за 50 км в другой населенный пункт просто нереально», — говорится в письме.
Очень болезненна тема дорог, существующие центральные дороги практически не ремонтируются, так как их разбивает строительная техника. Много лет людям обещают второй выезд из деревни, но пока его нет.
Серьезные проблемы с общественным транспортом: только за 2024 год перевозчиком только одного маршрута пропущено более 1000 рейсов. Дополнительные маршруты в другие концы города делать не хотят в связи «с загруженностью дорог общественным и личным транспортом». Строить новые дороги не планируют.
Сейчас в процессе строительства в деревне 21 многоквартирный жилой дом, этажность от 6 до 16 этажей, приблизительно порядка 300 тыс. кв. м жилья будет построено в ближайшие два-три года, а это значит, что население увеличится еще минимум на 10 тыс. человек.
Кондратовцы просят главу государства вмешаться, повлиять на улучшение качества жизни самой большой деревни Российской Федерации.
Properm.ru направил запрос в Пермский муниципальный округ с просьбой прокомментировать претензии авторов письма.