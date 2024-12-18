Жители самой большой деревни в России написали обращение Владимиру Путину

Жители деревни Кондратово, в которой проживает более 20 тысяч человек, собирают подписи под открытым письмом президенту РФ Владимиру Путину. Жители пишут, что их деревня является привлекательной для застройщиков, которые «строят высотки на каждом свободном метре». При этом все центральные коммуникации были проложены еще в 1950-х годах, фактически не обновлялись и сейчас находятся в ветхом состоянии. Высотки на 300-500 квартир подключают к старым сетям, это приводит к постоянным авариям.