Адвокат Сенина рассказала, как бороться с попытками властей присвоить вашу ёлку

Сенина добавила, что осложняет ситуацию тот факт, что местные власти направляют на место рядовых работников, которые не знакомы с законами и просто выполняют указания начальства. Однако это не снимает ответственности с руководства. Эксперт сообщила, что их можно привлечь по статьям Уголовного кодекса 285 или 286 «злоупотребления должностными полномочиями» и «превышение должностных полномочий» соответственно.