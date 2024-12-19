Адвокат Сенина рассказала, как бороться с попытками властей присвоить вашу ёлку

Posted 19 декабря, 15:09
Published 19 декабря, 15:09
Modified 19 декабря, 15:11
Updated 19 декабря, 15:11
Агентство «Ридус» пообщалось с адвокатом, кандидатом юридических наук Еленой Сениной. Она рассказала, как можно противостоять местным властям, спилившим ёлку на частной территории для использования дерева на новогодних праздниках. В последнее время подобные сообщения всё чаще встречаются в отечественных СМИ.
Собеседница издания отметила, что действия муниципальных властей при «добыче» дерева для городских площадей на участках граждан незаконны уже потому, что они незаконно проникают на частные территории и за это их можно привлечь к уголовной ответственности.
Сенина добавила, что осложняет ситуацию тот факт, что местные власти направляют на место рядовых работников, которые не знакомы с законами и просто выполняют указания начальства. Однако это не снимает ответственности с руководства. Эксперт сообщила, что их можно привлечь по статьям Уголовного кодекса 285 или 286 «злоупотребления должностными полномочиями» и «превышение должностных полномочий» соответственно.
Юрист порекомендовала в подобных случаях обращаться в территориальный орган Следственного комитета РФ и добиваться проверки действий муниципальных властей. Она пояснила, что распространение подобных случаев во многом связано с безнаказанностью. По её словам, даже единичный прецедент привлечения должностного лица к ответственности за данное нарушение может привести к прекращению подобных нарушений.