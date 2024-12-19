properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 декабря, 15:09

Published 19 декабря, 15:09

Modified 19 декабря, 15:11

Updated 19 декабря, 15:11

Адвокат Сенина рассказала, как бороться с попытками властей присвоить вашу ёлку

19 декабря 2024, 15:09
Юрист отметила, что муниципальные власти, забирающие ёлку с частного участка, действуют незаконно и их можно привлечь к уголовной ответственности.

Агентство «Ридус» пообщалось с адвокатом, кандидатом юридических наук Еленой Сениной. Она рассказала, как можно противостоять местным властям, спилившим ёлку на частной территории для использования дерева на новогодних праздниках. В последнее время подобные сообщения всё чаще встречаются в отечественных СМИ.

Собеседница издания отметила, что действия муниципальных властей при «добыче» дерева для городских площадей на участках граждан незаконны уже потому, что они незаконно проникают на частные территории и за это их можно привлечь к уголовной ответственности.

Сенина добавила, что осложняет ситуацию тот факт, что местные власти направляют на место рядовых работников, которые не знакомы с законами и просто выполняют указания начальства. Однако это не снимает ответственности с руководства. Эксперт сообщила, что их можно привлечь по статьям Уголовного кодекса 285 или 286 «злоупотребления должностными полномочиями» и «превышение должностных полномочий» соответственно.

Юрист порекомендовала в подобных случаях обращаться в территориальный орган Следственного комитета РФ и добиваться проверки действий муниципальных властей. Она пояснила, что распространение подобных случаев во многом связано с безнаказанностью. По её словам, даже единичный прецедент привлечения должностного лица к ответственности за данное нарушение может привести к прекращению подобных нарушений.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика