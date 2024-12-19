properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 декабря, 02:55

Published 19 декабря, 02:55

Modified 19 декабря, 02:58

Updated 19 декабря, 02:58

Цены на бензин и дизельное топливо в Прикамье с 10 по 16 декабря увеличились

Бензин и дизель подешевели в двух регионах и одном городе России, но не в Прикамье

19 декабря 2024, 02:55
Фото: properm.ru.

Цены на бензин и дизельное топливо в Прикамье с 10 по 16 декабря увеличились

Сюжет
Бензин
Заметнее всего выросла цена на высокооктановые марки бензина.

За минувшую неделю, с 10 по 16 декабря, цены на бензин и дизельное топливо в России в очередной раз изменились.

В Прикамье вновь зафиксирован рост стоимости топлива. Средняя стоимость автомобильного бензина составила 60,77 рубля за литр, увеличившись на 27 копеек (было 60,5 руб.). Марка АИ-92 подорожала с 54,89 рубля до 55,12 (+23 копейки), а АИ-95 стал недоступнее на 29 копеек (с 59,52 до 59,81 рубля за неделю). Литр бензина АИ-98 и выше стоит в среднем 84,04 рубля (неделей ранее — 83,64 рубля). Также подскочила цена на дизель — с 70,23 до 70,62 рубля.

Больше всего топливо подорожало в Магаданской и Еврейской автономных областях — на 0,9%, сообщает Росстат. Цены снизились в республиках Коми (-1,0%) и Тыва (-0,3%), а также в Севастополе (-0,2%).

Читайте также:
Бензин и дизельное топливо в очередной раз стали недоступнее для пермяковБензин и дизельное топливо вновь подорожали в ПрикамьеБензин и дизель опять выросли в цене за неделю в Пермском крае
#Общество#Пермь#Цены#Росстат#Бензин#Дизельное топливо#Цены на бензин
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика