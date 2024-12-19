Бензин и дизель подешевели в двух регионах и одном городе России, но не в Прикамье

Posted 19 декабря, 02:55
Published 19 декабря, 02:55
Modified 19 декабря, 02:58
Updated 19 декабря, 02:58
За минувшую неделю, с 10 по 16 декабря, цены на бензин и дизельное топливо в России в очередной раз изменились.
В Прикамье вновь зафиксирован рост стоимости топлива. Средняя стоимость автомобильного бензина составила 60,77 рубля за литр, увеличившись на 27 копеек (было 60,5 руб.). Марка АИ-92 подорожала с 54,89 рубля до 55,12 (+23 копейки), а АИ-95 стал недоступнее на 29 копеек (с 59,52 до 59,81 рубля за неделю). Литр бензина АИ-98 и выше стоит в среднем 84,04 рубля (неделей ранее — 83,64 рубля). Также подскочила цена на дизель — с 70,23 до 70,62 рубля.
Больше всего топливо подорожало в Магаданской и Еврейской автономных областях — на 0,9%, сообщает Росстат. Цены снизились в республиках Коми (-1,0%) и Тыва (-0,3%), а также в Севастополе (-0,2%).