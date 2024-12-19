Бывший замначальника колонии для силовиков осужден на 12 лет строго режима

Шварева обвиняют в двух эпизодах получения взяток и превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 290, ч.1 ст. 286, ч.5 п. в ст. 290 УК РФ). В общей сложности следствие инкриминирует экс-сотруднику колонии получение от осужденных не менее 500 тыс. рублей и дорогостоящих часов Tissot от жены одного из заключенных. Уголовное дело по фактам преступлений в ИК-37 было возбуждено после обращения в Генпрокуратуру РФ отбывающего там наказание за убийство и покушение на убийство с проникновением в жилище Руслана Алиева.