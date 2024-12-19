Бывший замначальника колонии для силовиков осужден на 12 лет строго режима

Posted 19 декабря, 11:21
Published 19 декабря, 11:21
Modified 19 декабря, 11:24
Updated 19 декабря, 11:24
Сегодня в Чусовском районном суде экс-руководителю ИК-37 Андрею Швареву вынесли приговор. Ему было назначено 12 лет колонии строгого режима и штраф 5,5 млн рублей. Защита Шварева приговор не комментирует. По информации журналиста Properm.ru, скорее всего он будет обжалован — Шварев настаивал на своей невиновности.
Как ранее сообщалось, Шварева весной задержали в Донецке и этапировали в Пермь. На фоне расследования дела о взятках в колонии от уволился из ИК-37 и заключил контракт с отдельным формированием «Каскад» внутренних войск ДНР. Сотрудник ФСИН якобы намеревался заключить контракт с Минобороны РФ, но не успел — был задержан. Следствие возражало против возвращения Шварева в зону СВО и после его этапирования в Пермь.
Шварева обвиняют в двух эпизодах получения взяток и превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 290, ч.1 ст. 286, ч.5 п. в ст. 290 УК РФ). В общей сложности следствие инкриминирует экс-сотруднику колонии получение от осужденных не менее 500 тыс. рублей и дорогостоящих часов Tissot от жены одного из заключенных. Уголовное дело по фактам преступлений в ИК-37 было возбуждено после обращения в Генпрокуратуру РФ отбывающего там наказание за убийство и покушение на убийство с проникновением в жилище Руслана Алиева.