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Posted 19 декабря, 11:21

Published 19 декабря, 11:21

Modified 19 декабря, 11:24

Updated 19 декабря, 11:24

Бывший замначальника колонии для силовиков осужден на 12 лет строго режима

Бывший замначальника колонии для силовиков осужден на 12 лет строго режима

19 декабря 2024, 11:21
Фото: 1MI/Пресс-служба ГУ ФСИН.
Сюжет
Возле кормушки
Андрей Шварев обвинялся во взятках от осужденных и превышении полномочий. Своей вины он не признавал.

Сегодня в Чусовском районном суде экс-руководителю ИК-37 Андрею Швареву вынесли приговор. Ему было назначено 12 лет колонии строгого режима и штраф 5,5 млн рублей. Защита Шварева приговор не комментирует. По информации журналиста Properm.ru, скорее всего он будет обжалован — Шварев настаивал на своей невиновности.

Как ранее сообщалось, Шварева весной задержали в Донецке и этапировали в Пермь. На фоне расследования дела о взятках в колонии от уволился из ИК-37 и заключил контракт с отдельным формированием «Каскад» внутренних войск ДНР. Сотрудник ФСИН якобы намеревался заключить контракт с Минобороны РФ, но не успел — был задержан. Следствие возражало против возвращения Шварева в зону СВО и после его этапирования в Пермь.

Шварева обвиняют в двух эпизодах получения взяток и превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 290, ч.1 ст. 286, ч.5 п. в ст. 290 УК РФ). В общей сложности следствие инкриминирует экс-сотруднику колонии получение от осужденных не менее 500 тыс. рублей и дорогостоящих часов Tissot от жены одного из заключенных. Уголовное дело по фактам преступлений в ИК-37 было возбуждено после обращения в Генпрокуратуру РФ отбывающего там наказание за убийство и покушение на убийство с проникновением в жилище Руслана Алиева.

В Чусовом начали судить за взятки бывшего замначальника ИК-37
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#Общество#Суд#Возле кормушки#Взятка#Коррупционеры#Коррупция
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