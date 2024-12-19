Из Перми за границу в 2024 году уехали две козы и кролик

Желающие вывезти зверя за границу могут сократить время оформления экспортных документов, если заранее оформят заявку в системе предварительного оформления экспортных ветеринарных сертификатов ГИС «Е-cert». С информацией о вывозе животного за границу владелец питомца может ознакомиться на официальном сайте Россельхознадзора в разделе «Выезд за рубеж с домашними питомцами».