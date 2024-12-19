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Posted 19 декабря, 15:11

Published 19 декабря, 15:11

Modified 19 декабря, 15:13

Updated 19 декабря, 15:13

Из Перми за границу в 2024 году уехали две козы и кролик

Из Перми за границу в 2024 году уехали две козы и кролик

19 декабря 2024, 15:11
Фото: 1MI.
Собак из Перми в другие страны увозят чаще, чем кошек.

С начала 2024 года из Прикамья за границу уехали 296 животных, среди которых собаки, кошки, кролик и две козы. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Территорию нашего региона покинули 87 кошек и 204 собаки. Странами назначения явились Абхазия, Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Бельгия, Болгария, Венгрия, Вьетнам, Германия, Греция, Грузия, Египет, Израиль, Индия, Турция, Таиланд и др.

Перед отъездом за рубеж животные были чипированы, прошли 30-дневный карантин, в ходе которого были сделаны все необходимые вакцинации и обработки. На собак, котов, кролика и коз были оформлены экспортные ветеринарные сертификаты подтверждающие эпизоотическое благополучие места вывоза формы 5а и евросправки.

Желающие вывезти зверя за границу могут сократить время оформления экспортных документов, если заранее оформят заявку в системе предварительного оформления экспортных ветеринарных сертификатов ГИС «Е-cert». С информацией о вывозе животного за границу владелец питомца может ознакомиться на официальном сайте Россельхознадзора в разделе «Выезд за рубеж с домашними питомцами».

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#Собаки#Животные#Коты
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