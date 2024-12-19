Ламы, лисы и лошади в поселке Юго-Камский нелегально принимали посетителей

В пресс-службе Управления Россельхознадзора сообщили, что в мини-зоопарке живут 10 кроликов, две лисицы, три енота, пять енотовидных собак, медведь, два осла, три ламы, верблюд, два северных оленя, две косули, три павлина и шесть фазанов. У владельца не было лицензии Россельхознадзора на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках или зоосадах. Таким образом, Михаил Бакилин нарушил требования федеральных законов об ответственном обращении с животными и о лицензировании отдельных видов деятельности.