properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 декабря, 11:00

Published 19 декабря, 11:00

Modified 19 декабря, 12:27

Updated 19 декабря, 12:27

В поселке Юго-Камский обнаружили мини-зоопарк и конный клуб без лицензии

Ламы, лисы и лошади в поселке Юго-Камский нелегально принимали посетителей

19 декабря 2024, 11:00
Фото: 1MI.

В поселке Юго-Камский обнаружили мини-зоопарк и конный клуб без лицензии

Сюжет
Зоопарк
По материалам прокуратуры была проведена проверка.

В поселке Юго-Камский Пермского района обнаружили нелегальный конный спортивный клуб. Проверку провели специалисты Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Прокуратура региона ранее обратила внимание, что в конно-спортивном клубе содержатся лошади и другие, в том числе, дикие животные. Учреждение принадлежит ИП Бакилину М.Г. Россельхознадзор во время выездного надзорного мероприятия обнаружил вольеры, в которых находились фазаны, олени, лисы, енотовидная собака, еноты и кролики. Вход был свободный. В сообществе в социальной сети «ВКонтакте» сказано, что в хозяйстве ИП предоставляются услуги конных прогулок и посещение мини-зоопарка.

В пресс-службе Управления Россельхознадзора сообщили, что в мини-зоопарке живут 10 кроликов, две лисицы, три енота, пять енотовидных собак, медведь, два осла, три ламы, верблюд, два северных оленя, две косули, три павлина и шесть фазанов. У владельца не было лицензии Россельхознадзора на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках или зоосадах. Таким образом, Михаил Бакилин нарушил требования федеральных законов об ответственном обращении с животными и о лицензировании отдельных видов деятельности.

На прошлой неделе, 10 декабря, Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю объявило предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в области обращения с животными.

Читайте также:
В пермском зоопарке показали, как детеныши снежного барса встречают зимуВласти подали документы на лицензирование нового зоопарка на НагорномВ Московском зоопарке рассказали, как улучшают жизнь пермского белого медведя Терпея
#Общество#Пермь#Животные#Зоопарк#Юго-камский#Дикие животные
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика