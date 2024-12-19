Ламы, лисы и лошади в поселке Юго-Камский нелегально принимали посетителей

Posted 19 декабря, 11:00
Published 19 декабря, 11:00
Modified 19 декабря, 12:27
Updated 19 декабря, 12:27
В поселке Юго-Камский Пермского района обнаружили нелегальный конный спортивный клуб. Проверку провели специалисты Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
Прокуратура региона ранее обратила внимание, что в конно-спортивном клубе содержатся лошади и другие, в том числе, дикие животные. Учреждение принадлежит ИП Бакилину М.Г. Россельхознадзор во время выездного надзорного мероприятия обнаружил вольеры, в которых находились фазаны, олени, лисы, енотовидная собака, еноты и кролики. Вход был свободный. В сообществе в социальной сети «ВКонтакте» сказано, что в хозяйстве ИП предоставляются услуги конных прогулок и посещение мини-зоопарка.
В пресс-службе Управления Россельхознадзора сообщили, что в мини-зоопарке живут 10 кроликов, две лисицы, три енота, пять енотовидных собак, медведь, два осла, три ламы, верблюд, два северных оленя, две косули, три павлина и шесть фазанов. У владельца не было лицензии Россельхознадзора на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках или зоосадах. Таким образом, Михаил Бакилин нарушил требования федеральных законов об ответственном обращении с животными и о лицензировании отдельных видов деятельности.
На прошлой неделе, 10 декабря, Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю объявило предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в области обращения с животными.