Логистический центр Wildberries построят в Перми с опозданием на год

Posted 19 декабря, 08:42
Published 19 декабря, 08:42
Modified 19 декабря, 08:44
Updated 19 декабря, 08:44
Строительство логистического центра Wildberries будет завершено в 2028 году. А не в 2027-м, как обещали ранее, пишет «Коммерсант-Прикамье».
ООО «РВБ» продлило срок реализации своего инвестпроекта по строительству комплекса в деревне Устиново. Решение приняли вчера, 18 декабря, на совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата.
О планах построить логистический центр Wildberries стало известно в 2023 году. Пермские власти присвоили инициативе статус приоритетного инвестиционного проекта. Комплекс будет заниматься обработкой и комплектацией заказов, а также упаковывать их, обрабатывать возвраты и недоставки.