Логистический центр Wildberries построят в Перми с опозданием на год

О планах построить логистический центр Wildberries стало известно в 2023 году. Пермские власти присвоили инициативе статус приоритетного инвестиционного проекта. Комплекс будет заниматься обработкой и комплектацией заказов, а также упаковывать их, обрабатывать возвраты и недоставки.