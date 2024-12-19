properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 декабря, 08:42

Published 19 декабря, 08:42

Modified 19 декабря, 08:44

Updated 19 декабря, 08:44

Логистический центр Wildberries построят в Перми с опозданием на год

Логистический центр Wildberries построят в Перми с опозданием на год

19 декабря 2024, 08:42
Фото: Изображение Midjourney.
Достроить комплекс планируется в 2028 году.

Строительство логистического центра Wildberries будет завершено в 2028 году. А не в 2027-м, как обещали ранее, пишет «Коммерсант-Прикамье».

ООО «РВБ» продлило срок реализации своего инвестпроекта по строительству комплекса в деревне Устиново. Решение приняли вчера, 18 декабря, на совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата.

О планах построить логистический центр Wildberries стало известно в 2023 году. Пермские власти присвоили инициативе статус приоритетного инвестиционного проекта. Комплекс будет заниматься обработкой и комплектацией заказов, а также упаковывать их, обрабатывать возвраты и недоставки.

Читайте также:
Логистический центр Ozon в Прикамье заработает на следующей неделе
#Логистический центр#Wildberries#Логистический комплекс
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика