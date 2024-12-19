«Мне больно читать их письма»: волонтер Юрий Мезинов — о детях войны

Posted 19 декабря, 07:50
Published 19 декабря, 07:50
Modified 20 декабря, 08:25
Updated 20 декабря, 08:25
В прошлом Юрий — сотрудник МЧС, добровольцем он стал еще в 2008 году: во время войны в Южной Осетии помогал беженцам, а в 2012-м принимал участие в эвакуации пострадавших от наводнения в Крымске и собирал для них гуманитарную помощь.
С 2014 года основным делом мужчины стала помощь Донбассу. Как вспоминает Мезинов, сначала он просто забирал людей с границы, наклеив на свою машину табличку «Помощь беженцам», передавал им одежду, обувь, продукты. Затем вместе с единомышленниками организовал первые центры сбора необходимого для вынужденных переселенцев. Делали все по ночам и выходным, не оставляя основную работу. Задачи выполняли разные: кому-то привезти лекарства, другим — помочь с документами, третьим — починить крышу.
Проект «Долг по доброй воле» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив
— Когда начался донбасский конфликт, мы создали проект «Люди Добрые», который был направлен в первую очередь на автоматизацию взаимопомощи и социализацию беженцев на территории России, — вспоминает супруга Юрия, Екатерина Мезинова. — Мы принимали первых беженцев в Таганроге, расселяли по пунктам временного размещения, собирали гуманитарную помощь в своей квартире, одна комната буквально превратилась в склад: была полностью забита вещами, техникой. Сортировали все, что удалось собрать и закупить, упаковывали в коробки и развозили по ПВР.
Добровольцам помогала уроженка Донбасса Оксана Завгородняя, основательница движения «Добро на Дону». Благодаря совместной работе появился большой склад, куда все неравнодушные привозили «гуманитарку», он функционирует и сейчас.
— После того как активная военная фаза закончилась, мы сконцентрировались на строительстве храма в селе Никишино и создании ДНК-лаборатории в центре определения погибших и помощи жителям поселка Зайцево, — рассказал Юрий. — А с началом СВО друзья передали нам права на фонд «Добрый ангел». Его основал Олег Подгорный изначально для помощи малоимущим в Таганроге, а с 2022 года мы объединились и с тех пор работаем в плотной связке. Олег курирует Луганское направление.
Сегодня добровольцы работают по всей линии фронта, охватывая территории ДНР, ЛНР, Запорожья и все приграничные регионы, волонтерские центры со складами расположены в Мелитополе и Новоайдаре.
Кроме того, Юрий руководит «Штабом Захара Прилепина» в Луганске. Благодаря дружбе с писателем число добровольцев постоянно увеличивается.
— Последователи Захара — это люди нашего формата, поэтому мы часто обращаемся через него к его подписчикам в социальных сетях и черпаем из этой среды основной поток волонтеров. Многие приезжают во время своих отпусков, чтобы помочь в наших лагерях, а некоторые остаются для работы на постоянной основе, — рассказывает Юрий.
Юрий и Екатерина Мезиновы вместе с командой добровольцев особое внимание уделяют детям, нуждающимся в поддержке со стороны. Помимо регулярной помощи в обеспечении самым необходимым, волонтеры — идея принадлежит Ульяне Стриж, представителю фонда Захара Прилепина на Донбассе — запустили акцию «Новогоднее волшебство». На каждый Новый год они собирают письма маленьких жителей подконтрольных территорий и стараются исполнить их желания. Многие ребята давно забыли, что такое беззаботная жизнь, и их наивные просьбы порой доводят волонтеров до слез — такие мелочи просят дети. Шоколадка, машинка, платье, кукла — конечно, все это добровольцы дарят своим подопечным. Но есть то, чего они просят больше всего — чтобы закончилась война.
— Честно скажу, я многое в жизни видел, и под обстрелами езжу, но эти письма — моя отдельная боль, я их даже читать не могу — очень тяжело, психика не справляется, — делится Юрий. — Поэтому списки подарков по письмам составляют другие волонтеры.
Все дети получают то, что заказывали — на прошлый Новый год удалось поздравить более 800 человек.
— Наши Дед Мороз и Снегурочка поздравляли деток каждый день с 29 декабря по 15 января, а когда у нас не хватало мужчин, карнавальные костюмы надевали уже военные, — рассказала Екатерина Мезинова.
В команде «Доброго ангела» — десятки волонтеров, состав группы постоянно дополняется и меняется, но есть и тот самый костяк, который неизменно трудится на благо нуждающихся фактически с основания фонда. Это Оксана Загородняя, Ульяна Стриж, Дарья Ланько, Олег Подгорный.
Несмотря на то что «добрые ангелы» помогают огромному количеству людей, пропуская через себя их чувства, боль и проблемы, волонтеры стараются оставаться морально устойчивыми, иначе есть риск истощить собственный ресурс. Тем не менее одна история настолько тронула их, что стала личной.
В конце декабря 2022 года в маленьком поселке под городом Сватово Луганской республики снаряд попал в дом, внутри которого находилась семья. Родители и младший сын Дима остались невредимы, а старший сын Валентин получил осколочное ранение в позвоночник.
Силами добровольцев удалось доставить парня в госпиталь: военная «буханка» по дороге сломалась, тащили ее на прицепе. Волонтеры «Доброго ангела» организовали для раненого помощь лучших неврологов из Москвы, а после обследования мальчика перевезли в столичную клинику на борте МЧС.
— До сих пор этот мальчишка находится на реабилитации в Москве: осколки из позвоночника ему достали, но нижняя часть тела отнялась. При нем находится его мама, а ее младшего сына мы забрали к себе: он у нас живет, считай, третьим ребенком в семье, — призналась Екатерина.
Поддерживать детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, Мезиновы призывают и других: добровольцы запустили акцию «Россия — дружная семья», в рамках которой люди могут на время приютить у себя несовершеннолетних, живущих в зонах активных боевых действий.
— Пусть мы не сможем спасти всех, кого бы хотелось. Но мы спасем намного больше, чем, те, кто даже не пытается, — уверены волонтеры «Доброго ангела».