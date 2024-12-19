Мошенники начали обещать пермякам новогодние социальные выплаты

Однако таких выплат в России нет. Злоумышленники намеренно вводят пользователей в заблуждение, чтобы похитить личные данные и получить доступ к средствам своих жертв. Власти просят пермяков не спешить переходить по предложенной ссылке, ведь она может вести на мошеннический сайт. Также следует проверить информацию на достоверных ресурсах — это портал Госуслуг или официальные сайты органов власти. Любые социальные выплаты можно оформить только через Госуслуги или во время личного визита в филиал МФЦ или Социального фонда России.