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Posted 19 декабря, 03:29

Published 19 декабря, 03:29

Modified 19 декабря, 03:31

Updated 19 декабря, 03:31

Мошенники обещают пермякам несуществующие выплаты на Новый год

Мошенники начали обещать пермякам новогодние социальные выплаты

19 декабря 2024, 03:29
Фото: ideogram.ai.

Мошенники обещают пермякам несуществующие выплаты на Новый год

Сюжет
Хэппи нью еар
В краевом Минсвязи напомнили, как уберечь себя и близких.

В канун Нового года в Пермском крае активизировались мошенники. Неизвестные размещают в социальных сетях информацию о неких новогодних социальных выплатах и предлагают перейти по ссылке, чтобы получить деньги, рассказали в пресс-службе министерства информационного развития и связи Прикамья.

Однако таких выплат в России нет. Злоумышленники намеренно вводят пользователей в заблуждение, чтобы похитить личные данные и получить доступ к средствам своих жертв. Власти просят пермяков не спешить переходить по предложенной ссылке, ведь она может вести на мошеннический сайт. Также следует проверить информацию на достоверных ресурсах — это портал Госуслуг или официальные сайты органов власти. Любые социальные выплаты можно оформить только через Госуслуги или во время личного визита в филиал МФЦ или Социального фонда России.

Не всегда удается возместить ущерб, причиненный мошенниками, так как они используют зашифрованные данные. Однако недавно пермскому пенсионеру вернули 500 тыс. рублей, которые выманили у него телефонные аферисты.

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#Общество#Пермь#Мошенники#Хэппи нью еар#Новый год#Социальные выплаты
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