Мошенники начали обещать пермякам новогодние социальные выплаты

Posted 19 декабря, 03:29
Published 19 декабря, 03:29
Modified 19 декабря, 03:31
Updated 19 декабря, 03:31
В канун Нового года в Пермском крае активизировались мошенники. Неизвестные размещают в социальных сетях информацию о неких новогодних социальных выплатах и предлагают перейти по ссылке, чтобы получить деньги, рассказали в пресс-службе министерства информационного развития и связи Прикамья.
Однако таких выплат в России нет. Злоумышленники намеренно вводят пользователей в заблуждение, чтобы похитить личные данные и получить доступ к средствам своих жертв. Власти просят пермяков не спешить переходить по предложенной ссылке, ведь она может вести на мошеннический сайт. Также следует проверить информацию на достоверных ресурсах — это портал Госуслуг или официальные сайты органов власти. Любые социальные выплаты можно оформить только через Госуслуги или во время личного визита в филиал МФЦ или Социального фонда России.
Не всегда удается возместить ущерб, причиненный мошенниками, так как они используют зашифрованные данные. Однако недавно пермскому пенсионеру вернули 500 тыс. рублей, которые выманили у него телефонные аферисты.