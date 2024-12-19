Можно ли украсить автомобиль к Новому году и не нарваться на штраф

В канун новогодних праздников водители нередко украшают свои автомобили световыми гирляндами. Но такой способ поднять настроение может быть опасным как для любителей красивых огоньков, так и для окружающих, предупреждают в Госавтоинспекции соседнего региона — Свердловской области.