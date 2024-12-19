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Posted 19 декабря, 06:20

Published 19 декабря, 06:20

Modified 19 декабря, 06:22

Updated 19 декабря, 06:22

Можно ли украшать автомобиль гирляндами и мишурой в честь Нового года

Можно ли украсить автомобиль к Новому году и не нарваться на штраф

19 декабря 2024, 06:20
Фото: ideogram.ai.

Можно ли украшать автомобиль гирляндами и мишурой в честь Нового года

Сюжет
Праздник
Госавтоинспекторы рассказали о неочевидной опасности гирлянд.

В канун новогодних праздников водители нередко украшают свои автомобили световыми гирляндами. Но такой способ поднять настроение может быть опасным как для любителей красивых огоньков, так и для окружающих, предупреждают в Госавтоинспекции соседнего региона — Свердловской области.

Использование некачественных гирлянд или их неправильное подключение могут обернуться перегревом проводов и даже пожаром. Работа световых украшений значительно загружает электрическую систему автомобиля — в результате аккумулятор может быстро разрядиться, возникнут трудности с запуском двигателя. Неаккуратное обращение с электросистемой приводит к коротким замыканиям и повреждениям электропроводки.

Сам яркий свет гирлянд часто отвлекает водителя и других участников дорожного движения, это может стать причиной ДТП. Кроме того, установка дополнительных источников света на машине нарушает правила дорожного движения и технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств».

За нарушение видимости грозят административные штрафы, например:

  • в размере 500 рублей по ст. 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена»;
  • предупреждение или штраф 500 рублей по ст. 12.20 КоАП РФ «Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки».

Если вы хотите украсить свой автомобиль, можно наклеить на него стикеры или магниты — это не является нарушением закона и не приведет к повреждению машины или дорожной аварии.

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