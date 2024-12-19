Можно ли украсить автомобиль к Новому году и не нарваться на штраф

Posted 19 декабря, 06:20
Published 19 декабря, 06:20
Modified 19 декабря, 06:22
Updated 19 декабря, 06:22
В канун новогодних праздников водители нередко украшают свои автомобили световыми гирляндами. Но такой способ поднять настроение может быть опасным как для любителей красивых огоньков, так и для окружающих, предупреждают в Госавтоинспекции соседнего региона — Свердловской области.
Использование некачественных гирлянд или их неправильное подключение могут обернуться перегревом проводов и даже пожаром. Работа световых украшений значительно загружает электрическую систему автомобиля — в результате аккумулятор может быстро разрядиться, возникнут трудности с запуском двигателя. Неаккуратное обращение с электросистемой приводит к коротким замыканиям и повреждениям электропроводки.
Сам яркий свет гирлянд часто отвлекает водителя и других участников дорожного движения, это может стать причиной ДТП. Кроме того, установка дополнительных источников света на машине нарушает правила дорожного движения и технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств».
За нарушение видимости грозят административные штрафы, например:
Если вы хотите украсить свой автомобиль, можно наклеить на него стикеры или магниты — это не является нарушением закона и не приведет к повреждению машины или дорожной аварии.