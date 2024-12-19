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Posted 19 декабря, 02:18

Published 19 декабря, 02:18

Modified 19 декабря, 02:28

Updated 19 декабря, 02:28

На курорте «Ключи» в Суксуне построят новый центр здоровья

На курорте «Ключи» в Пермском крае появится новый центр здоровья: что в нем будет

19 декабря 2024, 02:18
Фото: пресс-служба правительства Пермского края.

На курорте «Ключи» в Суксуне построят новый центр здоровья

Объем инвестиций в проект составляет более 1,2 млрд рублей.

В селе Ключи Суксунского округа намерены построить современный многофункциональный центр здоровья «Аквамарин». Вчера, 18 декабря, на заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае проекту был присвоен статус «приоритетный». Инициативу представило ЗАО «Курорт Ключи», сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

Многофункциональный четырехэтажный центр здоровья «Аквамарин» будет построен на площади около 9,5 тыс. кв. м. В нем планируют открыть бассейн с релакс-зонами, банный комплекс, тренажерный зал с зоной отдыха и зал для занятий йогой, детские игровые зоны (в том числе и водная интерактивная зона). На территории оздоровительного комплекса появятся также кафе, салон красоты и СПА, площадка для загара, ингаляторий, спелеокамера и галокамера. Новый проект создаст не менее 38 рабочих мест в Суксунском округе. Объем инвестиций в «Аквамарин» составляет свыше 1,2 млрд рублей.

По словам генерального директора ЗАО «Курорт Ключи» Александра Иванова, «Аквамарин» будет продолжать миссию курорта в оздоровлении и лечении его гостей. Создание нового центра здоровья в «Ключах» поможет расширить перечень услуг для жителей Прикамья и других российских регионов, что привлечет в Пермский край туристов.

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#Общество#Пермь#Курорт#Суксунский район#Инвестиционный проект#ЗАО Курорт Ключи
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