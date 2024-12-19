На курорте «Ключи» в Пермском крае появится новый центр здоровья: что в нем будет

Многофункциональный четырехэтажный центр здоровья «Аквамарин» будет построен на площади около 9,5 тыс. кв. м. В нем планируют открыть бассейн с релакс-зонами, банный комплекс, тренажерный зал с зоной отдыха и зал для занятий йогой, детские игровые зоны (в том числе и водная интерактивная зона). На территории оздоровительного комплекса появятся также кафе, салон красоты и СПА, площадка для загара, ингаляторий, спелеокамера и галокамера. Новый проект создаст не менее 38 рабочих мест в Суксунском округе. Объем инвестиций в «Аквамарин» составляет свыше 1,2 млрд рублей.