«Наливайки» придумали, как обойти закон о продаже алкоголя. Простая схема

Борьба с «наливайками» ведется в России и Пермском крае в течение нескольких лет. Однако, в основном руками самих пермяков, которые неоднократно жаловались на круглосуточную продажу спиртного в таких местах. Итогом стал соответствующий закон, по которому пиво и пивные напитки, а также сидр, пуаp и медовухи будет разрешено только в определенных видах объектов общественного питания: в ресторанах, барах, кафе, буфетах, в том числе расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. При этом с 22 часов до 8 часов продавать алкоголь могут только рестораны.