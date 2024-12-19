«Наливайки» придумали, как обойти закон о продаже алкоголя. Простая схема

Posted 19 декабря, 06:23
Published 19 декабря, 06:23
Modified 19 декабря, 07:16
Updated 19 декабря, 07:16
В Перми магазины розничной торговли алкоголем в многоквартирных домах начали адаптироваться к новому закону о «наливайках». Как стало известно журналисту Properm.ru, чтобы обойти постановление, в точках продажи начали появляться небольшие «кухни» (чаще всего плиты по соседству с кассой), на которых будут готовить пиццу, шаурму и. т. д. Таким образом заведения намерены получить статус «общепита», на которые закон не распространяется.
Борьба с «наливайками» ведется в России и Пермском крае в течение нескольких лет. Однако, в основном руками самих пермяков, которые неоднократно жаловались на круглосуточную продажу спиртного в таких местах. Итогом стал соответствующий закон, по которому пиво и пивные напитки, а также сидр, пуаp и медовухи будет разрешено только в определенных видах объектов общественного питания: в ресторанах, барах, кафе, буфетах, в том числе расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. При этом с 22 часов до 8 часов продавать алкоголь могут только рестораны.
Принятый закон начнет действовать с 1 марта 2025 года.