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Posted 19 декабря, 06:23

Published 19 декабря, 06:23

Modified 19 декабря, 07:16

Updated 19 декабря, 07:16

В Перми «наливайки» начали обходить новый закон

«Наливайки» придумали, как обойти закон о продаже алкоголя. Простая схема

19 декабря 2024, 06:23
Фото: 1MI.

В Перми «наливайки» начали обходить новый закон

Весной следующего года в регионе должны ужесточить правила продажи спиртного.

В Перми магазины розничной торговли алкоголем в многоквартирных домах начали адаптироваться к новому закону о «наливайках». Как стало известно журналисту Properm.ru, чтобы обойти постановление, в точках продажи начали появляться небольшие «кухни» (чаще всего плиты по соседству с кассой), на которых будут готовить пиццу, шаурму и. т. д. Таким образом заведения намерены получить статус «общепита», на которые закон не распространяется.

Борьба с «наливайками» ведется в России и Пермском крае в течение нескольких лет. Однако, в основном руками самих пермяков, которые неоднократно жаловались на круглосуточную продажу спиртного в таких местах. Итогом стал соответствующий закон, по которому пиво и пивные напитки, а также сидр, пуаp и медовухи будет разрешено только в определенных видах объектов общественного питания: в ресторанах, барах, кафе, буфетах, в том числе расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. При этом с 22 часов до 8 часов продавать алкоголь могут только рестораны.

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#Пермский край#Алкоголь#Бары#Наливайки
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