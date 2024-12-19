Обвиняемая в экстремизме пермская студентка ждет возвращения в Пермь

Posted 19 декабря, 12:20
Published 19 декабря, 12:20
Modified 19 декабря, 12:22
Updated 19 декабря, 12:22
Сегодня судья Ленинского районного суда Марина Якутова частично удовлетворила ходатайство следствия и продлила студентке медуниверситета Инге Морозовой срок содержания в СИЗО на два месяца. Она останется под арестом до 21 февраля. С ходатайством о продлении Морозовой меры пресечения на два месяца и 31 день вышло следствие ФСБ. Адвокат Морозовой Александр Струков просил смягчить меру пресечения на домашний арест.
Рассматривать ходатайство следствия сегодня начали на час позднее от назначенного, участники процесса ждали, когда освободится канал видеоконференцсвязи с СИЗО-5 в Екатеринбурге. Сейчас Инга Морозова находится там в ожидании этапа в Пермь. «Домой скорее хочу», — заметила она в разговоре с конвойным, отводившим ее в помещение для ВКС. Время для заседания по делу Морозовой отложили на час из-за сеанса связи с Верховным судом РФ из того же СИЗО по другому делу.
В начале процесса все стороны ходатайствовали о проведении заседания в закрытом для СМИ режиме. Защита, следователь и представитель прокуратуры ссылались на секретность дела и на то, что следствие не окончено. Морозову обвиняют в участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Судья Якутова ходатайства удовлетворила и удалила представителя Properm.ru из зала.
В кулуарах в ожидании заседания журналисту Properm.ru стало известно, что Морозова была этапирована в ноябре в Екатеринбург, где проходила стационарную психолого-психиатрическую экспертизу. Ее результаты на данный момент не готовы. Официально эту информацию никто не отрицает и не подтверждает.
Как сообщили еще в октябре в официальном пресс-релизе УФСБ по Пермскому краю, в отношении Морозовой было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ. Ее обвиняют в участии в деятельности террористической организации и вербовке в нее граждан России.
23 августа Ленинский районный суд впервые отправил Ингу Морозову в СИЗО, ее защита не смогла смягчить меру пресечения. Девушку подозревают в участии в организации NS/WP Crew, признанной в России террористической. Морозова была задержана 22 августа. Как утверждает следствие, в день задержания Морозова намеревалась вылететь из Перми в Ереван с последующим выездом в Кишинев.