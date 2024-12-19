Обвиняемая в экстремизме пермская студентка ждет возвращения в Пермь

Рассматривать ходатайство следствия сегодня начали на час позднее от назначенного, участники процесса ждали, когда освободится канал видеоконференцсвязи с СИЗО-5 в Екатеринбурге. Сейчас Инга Морозова находится там в ожидании этапа в Пермь. «Домой скорее хочу», — заметила она в разговоре с конвойным, отводившим ее в помещение для ВКС. Время для заседания по делу Морозовой отложили на час из-за сеанса связи с Верховным судом РФ из того же СИЗО по другому делу.