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Posted 19 декабря, 09:05

Published 19 декабря, 09:05

Modified 19 декабря, 09:07

Updated 19 декабря, 09:07

Пермское УФАС наказало ортопедический салон и оптику за нарушения закона

Ортопедический салон и оптика в Прикамье нарушили Закон о рекламе

19 декабря 2024, 09:05
Фото: vk.com/orteka_ru.

Пермское УФАС наказало ортопедический салон и оптику за нарушения закона

Сюжет
Уфас
Юридические лица привлечены к ответственности.

Завершено рассмотрение дел о нарушении Закона о рекламе, возбужденных Пермским УФАС России в отношении ортопедического салона «Ортека» в Перми (ул. Маршала Рыбалко, 88) и салона оптики в Кунгуре (ул. Ленина, 71). В этом году во время мониторинга сотрудники антимонопольной службы заинтересовались рекламой медицинских услуг и изделий в вышеуказанных двух салонах.

По закону, реклама медицинских услуг и изделий должна содержать предупреждение о наличии противопоказаний к их применению или использованию, а также необходимости ознакомления с инструкцией по применению или получения консультации специалистов. Ортопедический салон и оптика проигнорировали данное требование.

В итоге Пермское УФАС признало, что в рекламе обоих салонов есть нарушения Закона о рекламе (ч. 7 ст. 24). Рекламодатели ООО «Никамед» и ООО «Кунгур оптика» привлечены к административной ответственности, директорам салонов выданы предупреждения.

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#Общество#Уфас#Пермь#Кунгур#Пермское уфас#Закон о рекламе
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