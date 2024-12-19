Ортопедический салон и оптика в Прикамье нарушили Закон о рекламе

Завершено рассмотрение дел о нарушении Закона о рекламе, возбужденных Пермским УФАС России в отношении ортопедического салона «Ортека» в Перми (ул. Маршала Рыбалко, 88) и салона оптики в Кунгуре (ул. Ленина, 71). В этом году во время мониторинга сотрудники антимонопольной службы заинтересовались рекламой медицинских услуг и изделий в вышеуказанных двух салонах.