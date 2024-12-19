Ортопедический салон и оптика в Прикамье нарушили Закон о рекламе

Posted 19 декабря, 09:05
Published 19 декабря, 09:05
Modified 19 декабря, 09:07
Updated 19 декабря, 09:07
Завершено рассмотрение дел о нарушении Закона о рекламе, возбужденных Пермским УФАС России в отношении ортопедического салона «Ортека» в Перми (ул. Маршала Рыбалко, 88) и салона оптики в Кунгуре (ул. Ленина, 71). В этом году во время мониторинга сотрудники антимонопольной службы заинтересовались рекламой медицинских услуг и изделий в вышеуказанных двух салонах.
По закону, реклама медицинских услуг и изделий должна содержать предупреждение о наличии противопоказаний к их применению или использованию, а также необходимости ознакомления с инструкцией по применению или получения консультации специалистов. Ортопедический салон и оптика проигнорировали данное требование.
В итоге Пермское УФАС признало, что в рекламе обоих салонов есть нарушения Закона о рекламе (ч. 7 ст. 24). Рекламодатели ООО «Никамед» и ООО «Кунгур оптика» привлечены к административной ответственности, директорам салонов выданы предупреждения.