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Posted 19 декабря, 09:33

Published 19 декабря, 09:33

Modified 19 декабря, 11:34

Updated 19 декабря, 11:34

Пенсионер Росгвардии, обвиняемый в убийстве пермского следователя, уедет на СВО

Пенсионер Росгвардии, обвиняемый в убийстве пермского следователя, уедет на СВО

19 декабря 2024, 09:33
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Военная операция на Украине
Рассмотрение уголовного дела приостановлено.

Приостановлено уголовное дело по факту убийства следователя из Перми Евгения Середкина. Обвиняемый в преступлении — пенсионер Росгвардии Алексей Головин — отправился на СВО, пишет «Коммерсант-Прикамье».

Головин заключил контракт с Минобороны и отправляется на СВО. «Отсутствует реальная возможность участия обвиняемого в судебном разбирательстве. Местонахождение обвиняемого известно», — написано в карточке уголовного дела. Решение о приостановлении уголовного дела было принято Пермским краевым судом 18 декабря. Адвокат родных Евгения Середкина Ильдар Салахиев подтвердил Properm.ru, что Алексей Головин заключил контракт с Министерством обороны.

Головина обвиняют в убийстве с особой жестокостью главы следственного отдела по Свердловскому району Перми, полковника юстиции Евгения Середкина. 9 сентября 2024 года пенсионер пробрался в квартиру следователя и несколько раз ударил его топором на глазах 11-летнего ребенка. После этого он сам позвонил в полицию.

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#Суд#Военная операция на Украине#Убийство#Сво
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