Пенсионер Росгвардии, обвиняемый в убийстве пермского следователя, уедет на СВО

Posted 19 декабря, 09:33
Published 19 декабря, 09:33
Modified 19 декабря, 11:34
Updated 19 декабря, 11:34
Приостановлено уголовное дело по факту убийства следователя из Перми Евгения Середкина. Обвиняемый в преступлении — пенсионер Росгвардии Алексей Головин — отправился на СВО, пишет «Коммерсант-Прикамье».
Головин заключил контракт с Минобороны и отправляется на СВО. «Отсутствует реальная возможность участия обвиняемого в судебном разбирательстве. Местонахождение обвиняемого известно», — написано в карточке уголовного дела. Решение о приостановлении уголовного дела было принято Пермским краевым судом 18 декабря. Адвокат родных Евгения Середкина Ильдар Салахиев подтвердил Properm.ru, что Алексей Головин заключил контракт с Министерством обороны.
Головина обвиняют в убийстве с особой жестокостью главы следственного отдела по Свердловскому району Перми, полковника юстиции Евгения Середкина. 9 сентября 2024 года пенсионер пробрался в квартиру следователя и несколько раз ударил его топором на глазах 11-летнего ребенка. После этого он сам позвонил в полицию.