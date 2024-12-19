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Posted 19 декабря, 04:36

Published 19 декабря, 04:36

Modified 19 декабря, 04:38

Updated 19 декабря, 04:38

Пермский актер озвучил главного персонажа мультсериала «Киберслав»

Пермяк озвучил главного героя фэнтези-сериала о Древней Руси «Киберслав»

19 декабря 2024, 04:36
Фото: kinopoisk.ru; vk.com/cyberslav.

Пермский актер озвучил главного персонажа мультсериала «Киберслав»

Премьера первого сезона ожидается в конце этого года.

Пермяк Иван Жарков озвучил главного героя анимационного сериала «Киберслав» (18+). Актер дубляжа известен тем, что «подарил голос» Ламберту в игре «Ведьмак 3: Дикая охота» (18+) и богу Тору в фильмах киновселенной Marvel, обращает внимание портал DTF. Первый тизер проекта появился в сети еще в 2018 году.

Премьера дебютной серии «Киберслава» состоится на фестивале гик-культуры (в переводе с английского geek — человек, сильно увлеченный чем-либо, чаще всего, входящий в субкультуру — прим. Properm.ru) «Хомякон» в Москве в это воскресенье, 22 декабря. В конце года сериал выйдет в онлайн-кинотеатре «КиноПоиска». Как сообщает пресс-служба фестиваля, на «Хомяконе» со зрителями встретятся режиссеры и сценаристы проекта Стас Дмитриев и Дмитрий Яковенко, а также руководитель «Плюс Студии» и продюсер Михаил Китаев.

Сюжет «Киберслава» рассказывает о современных технологиях, существующих в мире Древней Руси. В созданном создателями мире присутствуют плазменное оружие, гигантские роботы и экзоскелеты. Богатырь-полукровка Киберслав пытается расследовать жестокое преступление, чтобы понять, кому помешала княжеская семья — озлобленному люду или поселившейся в местных лесах нечисти.

Иван Жарков родился в Перми в 1988 году, окончил московское Высшее театральное училище им. Щепкина. Участвовал более чем в 400 проектах.

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