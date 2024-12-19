Пермяк озвучил главного героя фэнтези-сериала о Древней Руси «Киберслав»

Премьера дебютной серии «Киберслава» состоится на фестивале гик-культуры (в переводе с английского geek — человек, сильно увлеченный чем-либо, чаще всего, входящий в субкультуру — прим. Properm.ru) «Хомякон» в Москве в это воскресенье, 22 декабря. В конце года сериал выйдет в онлайн-кинотеатре «КиноПоиска». Как сообщает пресс-служба фестиваля, на «Хомяконе» со зрителями встретятся режиссеры и сценаристы проекта Стас Дмитриев и Дмитрий Яковенко, а также руководитель «Плюс Студии» и продюсер Михаил Китаев.