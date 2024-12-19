Первые новогодние ярмарки открылись в Перми

Posted 19 декабря, 12:07
Published 19 декабря, 12:07
Modified 19 декабря, 12:09
Updated 19 декабря, 12:09
Новогодние ярмарки начали работу в Перми. Уже можно посетить точки продажи фермерской продукции возле ДК им. Солдатова и на площади Дружбы. Они будут работать до 21 декабря с 11:00 до 19:00, сообщает пресс-служба мэрии.
Завтра, 20 декабря, в 15:00 на ярмарке у ДК. им. Солдатова для жителей и гостей города пройдет развлекательная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки. Организаторы обещают танцевальный флешмоб, мастер-классы, шоу-программу с конкурсами и призами. Дети смогут своими руками сделать новогоднюю игрушку и даже написать письмо Деду Морозу.
Ярмарка возле монумента «МиГ на взлёте» (Компрос, 91/2) будет работать с 24 по 27 декабря. А с 28 декабря по 8 января в Перми начнут работу ярмарочные домики на Тихом Компросе. бульваре Советской Армии, на площади Дружбы и у ДК им. Солдатова. Здесь можно будет приобрести чай, кофе, выпечку, сувенирную и новогоднюю продукцию.