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Posted 19 декабря, 12:07

Published 19 декабря, 12:07

Modified 19 декабря, 12:09

Updated 19 декабря, 12:09

Первые новогодние ярмарки открылись в Перми

Первые новогодние ярмарки открылись в Перми

19 декабря 2024, 12:07
Фото: 1MI.
Сюжет
Новый год
Завтра на одной из ярмарок пройдет развлекательная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки.

Новогодние ярмарки начали работу в Перми. Уже можно посетить точки продажи фермерской продукции возле ДК им. Солдатова и на площади Дружбы. Они будут работать до 21 декабря с 11:00 до 19:00, сообщает пресс-служба мэрии.

Завтра, 20 декабря, в 15:00 на ярмарке у ДК. им. Солдатова для жителей и гостей города пройдет развлекательная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки. Организаторы обещают танцевальный флешмоб, мастер-классы, шоу-программу с конкурсами и призами. Дети смогут своими руками сделать новогоднюю игрушку и даже написать письмо Деду Морозу.

Ярмарка возле монумента «МиГ на взлёте» (Компрос, 91/2) будет работать с 24 по 27 декабря. А с 28 декабря по 8 января в Перми начнут работу ярмарочные домики на Тихом Компросе. бульваре Советской Армии, на площади Дружбы и у ДК им. Солдатова. Здесь можно будет приобрести чай, кофе, выпечку, сувенирную и новогоднюю продукцию.

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#Новый год#Ярмарка
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