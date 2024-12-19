Первые новогодние ярмарки открылись в Перми

Ярмарка возле монумента «МиГ на взлёте» (Компрос, 91/2) будет работать с 24 по 27 декабря. А с 28 декабря по 8 января в Перми начнут работу ярмарочные домики на Тихом Компросе. бульваре Советской Армии, на площади Дружбы и у ДК им. Солдатова. Здесь можно будет приобрести чай, кофе, выпечку, сувенирную и новогоднюю продукцию.