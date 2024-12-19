properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 декабря, 07:19

Published 19 декабря, 07:19

Modified 19 декабря, 07:26

Updated 19 декабря, 07:26

Подрядчика ремонта Дворца Молодежи в Перми за взятки оштрафовали на 10 миллионов

Подрядчика ремонта Дворца Молодежи в Перми за взятки оштрафовали на 10 миллионов

19 декабря 2024, 07:19
Фото: properm.ru.
Сюжет
Возле кормушки
В декабре директора «ТРеста №6» Сергея Микова отправили под домашний арест.

По постановлению прокуратуры строительно-монтажный «Трест №6» оштрафован за совершение коррупционного правонарушения на 10 млн рублей. Решение вынесено мировыми судьями участка №4 Ленинского судебного района, рассказали журналисту Properm.ru в прокуратуре.

Ранее стало известно, что руководитель «Треста №6» Сергей Миков передал экс-директору Управления капитального строительства администрации города Перми Ирине Чирковой 5 млн рублей за общее покровительства юридическому лицу при исполнении муниципальных контрактов на строительство (реконструкцию) социально-значимых объектов на территории краевого центра.

По данному факту прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). По результатам его рассмотрения организация оштрафована на 10 млн рублей.

Сейчас в СУ СКР по Пермскому краю продолжается расследование о получении Чирковой взятки в 5,49 млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Бывшую чиновницу обвиняют в получении взятки от директора коммерческой организации ООО «Строительно-Монтажный Трест № 6» Сергея Микова. Ранее Чиркову оставили еще на два месяца в СИЗО, Миков, заключивший досудебное соглашение, вышел под домашний арест.

Экс-руководитель УКС Перми проведет новый год в СИЗО
Узнать подробнее
#Возле кормушки#Пермь#Взятка#Взятки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика