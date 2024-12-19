Подрядчика ремонта Дворца Молодежи в Перми за взятки оштрафовали на 10 миллионов

Posted 19 декабря, 07:19
Published 19 декабря, 07:19
Modified 19 декабря, 07:26
Updated 19 декабря, 07:26
По постановлению прокуратуры строительно-монтажный «Трест №6» оштрафован за совершение коррупционного правонарушения на 10 млн рублей. Решение вынесено мировыми судьями участка №4 Ленинского судебного района, рассказали журналисту Properm.ru в прокуратуре.
Ранее стало известно, что руководитель «Треста №6» Сергей Миков передал экс-директору Управления капитального строительства администрации города Перми Ирине Чирковой 5 млн рублей за общее покровительства юридическому лицу при исполнении муниципальных контрактов на строительство (реконструкцию) социально-значимых объектов на территории краевого центра.
По данному факту прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). По результатам его рассмотрения организация оштрафована на 10 млн рублей.
Сейчас в СУ СКР по Пермскому краю продолжается расследование о получении Чирковой взятки в 5,49 млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Бывшую чиновницу обвиняют в получении взятки от директора коммерческой организации ООО «Строительно-Монтажный Трест № 6» Сергея Микова. Ранее Чиркову оставили еще на два месяца в СИЗО, Миков, заключивший досудебное соглашение, вышел под домашний арест.