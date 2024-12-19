Подрядчика ремонта Дворца Молодежи в Перми за взятки оштрафовали на 10 миллионов

Сейчас в СУ СКР по Пермскому краю продолжается расследование о получении Чирковой взятки в 5,49 млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Бывшую чиновницу обвиняют в получении взятки от директора коммерческой организации ООО «Строительно-Монтажный Трест № 6» Сергея Микова. Ранее Чиркову оставили еще на два месяца в СИЗО, Миков, заключивший досудебное соглашение, вышел под домашний арест.