properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 декабря, 13:08

Published 19 декабря, 13:08

Modified 19 декабря, 13:11

Updated 19 декабря, 13:11

Потерпевшие от рук менеджеров «Империи Авто» требуют вернуть им более 32 миллионов

Потерпевшие от рук менеджеров «Империи Авто» требуют вернуть им более 32 миллионов

19 декабря 2024, 13:08
Фото: Скриншот оперативного видео ГУ МВД по Пермскому краю.
180 покупателей автомобилей были признаны потерпевшими по делу автодилера «Империя Авто».

В Индустриальном районном суде завершается рассмотрение уголовного дела в отношении восьми сотрудников автосалона «Империя Авто». Сегодня в процессе прошли прения сторон. Все восемь обвиняемых свою вину в мошенничестве отрицают. Трое организаторов преступления — супруги Анастасия и Роман Фадеевы и их родственница и Елена Григорьева — сейчас находятся в бегах и объявлены в розыск.

Гособвинители Наталья Аверьянова и Юлия Абсатарова назвали вину восьми бывших менеджеров «Империя Авто» доказанной. Прокуратура просит приговорить всех к реальным срокам наказания — в зависимости от степени вины на сроки от 2 до 15 лет колонии общего режима и назначить им штрафы от 400 тыс. рублей до 2,5 млн рублей. Обвиняемыми по делу проходят:

  • Лина Брацун (ст.159 ч.4; ст. 210 ч.2 УК РФ);
  • Иван Бурцев (ст.159 ч.4; ст. 210 ч.2 УК РФ);
  • Ксения Кулакова (ст.159 ч.4 УК РФ);
  • Алена Малицкая (ст.159 ч.4; ст. 210 ч.2 УК РФ);
  • Илья Перевозчиков (ст.159 ч.4 УК РФ);
  • Владимир Потапенко (ст.159 ч.4 УК РФ);
  • Максим Решетников (ст.159 ч.4; ст. 210 ч.2 УК РФ);
  • Алексей Чувандейкин (ст.159 ч.4 УК РФ).

Максимальные сроки — по 15 лет колонии государственное обвинение просит назначить старшему менеджеру салона Решетникову и начальнику кредитного отдела Бурцеву. Их называют соорганизаторами схемы мошенничества.

Фото: Скриншот рекламного объявления «Империя Авто»

Напомним, покупателей автомобилей заманивали в «Империя Авто» низкими ценами и выгодными условиями кредитования. Автодилер позиционировал себя как «автосалон, продающий новые и подержанные автомобили известных брендов. Когда человек выбирал себе машину, под видом заявки на кредит и согласия на обработку данных ему давали подписать сам договор купли-продажи с завышенной ценой. После этого вынуждали заключить кредитный контракт, пугая тем, что покупатель лишится машины и будет платить неустойку банку.

Всего от действий мошенников пострадали 180 жителей Пермского края и Удмуртской Республики. Общий ущерб составил более 32 млн рублей. В апреле 2019 года по заявлениям пострадавших было возбуждено 99 уголовных дел, которые позже были соединены в одно производство.

Организаторы схемы с кредитами в пермском автосалоне «Империя Авто» ударились в бега
Узнать подробнее
#Происшествия#Общество#Суд#Мошенничество#Мошенники#Империя Авто
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика