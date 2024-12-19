Потерпевшие от рук менеджеров «Империи Авто» требуют вернуть им более 32 миллионов

Напомним, покупателей автомобилей заманивали в «Империя Авто» низкими ценами и выгодными условиями кредитования. Автодилер позиционировал себя как «автосалон, продающий новые и подержанные автомобили известных брендов. Когда человек выбирал себе машину, под видом заявки на кредит и согласия на обработку данных ему давали подписать сам договор купли-продажи с завышенной ценой. После этого вынуждали заключить кредитный контракт, пугая тем, что покупатель лишится машины и будет платить неустойку банку.