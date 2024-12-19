Потерпевшие от рук менеджеров «Империи Авто» требуют вернуть им более 32 миллионов

Posted 19 декабря, 13:08
Published 19 декабря, 13:08
Modified 19 декабря, 13:11
Updated 19 декабря, 13:11
В Индустриальном районном суде завершается рассмотрение уголовного дела в отношении восьми сотрудников автосалона «Империя Авто». Сегодня в процессе прошли прения сторон. Все восемь обвиняемых свою вину в мошенничестве отрицают. Трое организаторов преступления — супруги Анастасия и Роман Фадеевы и их родственница и Елена Григорьева — сейчас находятся в бегах и объявлены в розыск.
Гособвинители Наталья Аверьянова и Юлия Абсатарова назвали вину восьми бывших менеджеров «Империя Авто» доказанной. Прокуратура просит приговорить всех к реальным срокам наказания — в зависимости от степени вины на сроки от 2 до 15 лет колонии общего режима и назначить им штрафы от 400 тыс. рублей до 2,5 млн рублей. Обвиняемыми по делу проходят:
Максимальные сроки — по 15 лет колонии государственное обвинение просит назначить старшему менеджеру салона Решетникову и начальнику кредитного отдела Бурцеву. Их называют соорганизаторами схемы мошенничества.
Напомним, покупателей автомобилей заманивали в «Империя Авто» низкими ценами и выгодными условиями кредитования. Автодилер позиционировал себя как «автосалон, продающий новые и подержанные автомобили известных брендов. Когда человек выбирал себе машину, под видом заявки на кредит и согласия на обработку данных ему давали подписать сам договор купли-продажи с завышенной ценой. После этого вынуждали заключить кредитный контракт, пугая тем, что покупатель лишится машины и будет платить неустойку банку.
Всего от действий мошенников пострадали 180 жителей Пермского края и Удмуртской Республики. Общий ущерб составил более 32 млн рублей. В апреле 2019 года по заявлениям пострадавших было возбуждено 99 уголовных дел, которые позже были соединены в одно производство.