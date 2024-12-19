Проект чусовского завода ОМК вышел в финал конкурса «Лидер Пермского края»

Posted 19 декабря, 08:09
Published 19 декабря, 08:09
Modified 19 декабря, 08:11
Updated 19 декабря, 08:11
Экологическое движение чусовского завода Объединенной металлургической компании (ОМК) поборется за звание лучшего экопроекта в региональном конкурсе «Лидер Пермского края». Итоги конкурса объявят в декабре на торжественной церемонии.
Экологическое движение ОМК, которое создали в 2022 году, уже объединяет тысячи добровольцев компании, в том числе и из Чусового. Волонтеры занимаются уборкой лесов, водоемов и пляжей, высаживают деревья, организуют раздельный сбор отходов и проводят экологические мастер-классы для детей в детских садах и школах. Эти инициативы ОМК поддерживает грантами в рамках конкурса социальных и благотворительных проектов «ОМК Партнерство».
В Чусовом особое внимание эковолонтеры ОМК уделяют сохранению природных богатств. По инициативе заводчан регулярно проходят акции по очистке русла и берегов реки Чусовой, которая пользуется популярностью у туристов со всей России, а также пляжей, где любят отдыхать местные жители. В городском парке эковолонтеры очистили городской пруд, восстановили его экосистему, используя специальные биологические препараты, и насытили воду кислородом с помощью аэратора. Также в водоемы города высаживают зимостойкие кувшинки, которые создают благоприятную среду обитания для животных и моллюсков, не дают разрастаться тине и заиливаться воде. Кроме того, эковолонтеры в Чусовом ликвидировали несколько несанкционированных свалок, высадили сотни деревьев, кустарников и цветов, собрали и передали на переработку несколько тонн макулатуры и пластиковых крышек, провели десятки мастер-классов по раздельному сбору отходов в детских садах и школах.
«Волонтеры ОМК не только инициируют экопроекты и акции, но и приглашают коллег, друзей, детей и знакомых участвовать в них, и с каждым годом число добровольцев растет. Приятно видеть, что местные жители с энтузиазмом присоединяются к нам, чтобы сделать Чусовой еще более привлекательным и комфортным для жизни. Мы стремимся улучшить экологическую ситуацию и собственным примером показываем, как важно заботиться о природе. В этом нас поддерживает ОМК, в Чусовом компания за три года поддержала 28 экоинициатив сотрудников и направила на их реализацию 3,4 млн рублей», — прокомментировала менеджер управления по безопасности производства чусовского завода ОМК Ксения Безгодова.