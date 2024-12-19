properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 декабря, 08:09

Published 19 декабря, 08:09

Modified 19 декабря, 08:11

Updated 19 декабря, 08:11

Проект чусовского завода ОМК вышел в финал конкурса «Лидер Пермского края»

Проект чусовского завода ОМК вышел в финал конкурса «Лидер Пермского края»

19 декабря 2024, 08:09
Фото: Сергей Ясинский. ОМК.
В этом году от предприятий Прикамья поступило более 300 заявок в 16 номинациях.

Экологическое движение чусовского завода Объединенной металлургической компании (ОМК) поборется за звание лучшего экопроекта в региональном конкурсе «Лидер Пермского края». Итоги конкурса объявят в декабре на торжественной церемонии.

Экологическое движение ОМК, которое создали в 2022 году, уже объединяет тысячи добровольцев компании, в том числе и из Чусового. Волонтеры занимаются уборкой лесов, водоемов и пляжей, высаживают деревья, организуют раздельный сбор отходов и проводят экологические мастер-классы для детей в детских садах и школах. Эти инициативы ОМК поддерживает грантами в рамках конкурса социальных и благотворительных проектов «ОМК Партнерство».

В Чусовом особое внимание эковолонтеры ОМК уделяют сохранению природных богатств. По инициативе заводчан регулярно проходят акции по очистке русла и берегов реки Чусовой, которая пользуется популярностью у туристов со всей России, а также пляжей, где любят отдыхать местные жители. В городском парке эковолонтеры очистили городской пруд, восстановили его экосистему, используя специальные биологические препараты, и насытили воду кислородом с помощью аэратора. Также в водоемы города высаживают зимостойкие кувшинки, которые создают благоприятную среду обитания для животных и моллюсков, не дают разрастаться тине и заиливаться воде. Кроме того, эковолонтеры в Чусовом ликвидировали несколько несанкционированных свалок, высадили сотни деревьев, кустарников и цветов, собрали и передали на переработку несколько тонн макулатуры и пластиковых крышек, провели десятки мастер-классов по раздельному сбору отходов в детских садах и школах.

«Волонтеры ОМК не только инициируют экопроекты и акции, но и приглашают коллег, друзей, детей и знакомых участвовать в них, и с каждым годом число добровольцев растет. Приятно видеть, что местные жители с энтузиазмом присоединяются к нам, чтобы сделать Чусовой еще более привлекательным и комфортным для жизни. Мы стремимся улучшить экологическую ситуацию и собственным примером показываем, как важно заботиться о природе. В этом нас поддерживает ОМК, в Чусовом компания за три года поддержала 28 экоинициатив сотрудников и направила на их реализацию 3,4 млн рублей», — прокомментировала менеджер управления по безопасности производства чусовского завода ОМК Ксения Безгодова.

#Новости компаний
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика