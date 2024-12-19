Проект чусовского завода ОМК вышел в финал конкурса «Лидер Пермского края»

«Волонтеры ОМК не только инициируют экопроекты и акции, но и приглашают коллег, друзей, детей и знакомых участвовать в них, и с каждым годом число добровольцев растет. Приятно видеть, что местные жители с энтузиазмом присоединяются к нам, чтобы сделать Чусовой еще более привлекательным и комфортным для жизни. Мы стремимся улучшить экологическую ситуацию и собственным примером показываем, как важно заботиться о природе. В этом нас поддерживает ОМК, в Чусовом компания за три года поддержала 28 экоинициатив сотрудников и направила на их реализацию 3,4 млн рублей», — прокомментировала менеджер управления по безопасности производства чусовского завода ОМК Ксения Безгодова.