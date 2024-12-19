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Posted 19 декабря, 05:56

Published 19 декабря, 05:56

Modified 19 декабря, 05:58

Updated 19 декабря, 05:58

Рабочий из Таджикистана упал со строящегося дома в Перми

Рабочий из Таджикистана упал со строящегося дома в Перми

19 декабря 2024, 05:56
Фото: 1MI.
Мужчина получил серьезную травму.

Рабочий из Таджикистана упал со второго этажа строящегося дома. Мужчина получил травму позвоночника. Ситуацией заинтересовалась инспекция труда в Пермском крае.

Инцидент произошел утром 17 декабря в Дзержинском районе Перми. Мужчина выполнял работы по уборке строительного мусора и упал. Он травмировал позвоночник, а это, согласно медицинскому заключению, является травмой тяжелой степени.

«В настоящее время формируется комиссия по расследованию несчастного случая в целях установления его обстоятельств и причин. В ближайшее время будет проведен осмотр места происшествия, опрос очевидцев и должностных лиц работодателя, правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работника», — говорит заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае Павел Бахтагареев.
Материалы расследования несчастного случая будут направлены в органы следствия для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности.

По данным инспекции, гражданин трудоустроен у ИП Маракулина М. А. Согласно информации Rusprofile, основной вид деятельности предпринимателя — «Деятельность рекламных агентств». Также предприниматель зарегистрирован в категории «Деятельность специализированная в области дизайна».

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