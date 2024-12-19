Рабочий из Таджикистана упал со строящегося дома в Перми

Posted 19 декабря, 05:56
Published 19 декабря, 05:56
Modified 19 декабря, 05:58
Updated 19 декабря, 05:58
Рабочий из Таджикистана упал со второго этажа строящегося дома. Мужчина получил травму позвоночника. Ситуацией заинтересовалась инспекция труда в Пермском крае.
Инцидент произошел утром 17 декабря в Дзержинском районе Перми. Мужчина выполнял работы по уборке строительного мусора и упал. Он травмировал позвоночник, а это, согласно медицинскому заключению, является травмой тяжелой степени.
«В настоящее время формируется комиссия по расследованию несчастного случая в целях установления его обстоятельств и причин. В ближайшее время будет проведен осмотр места происшествия, опрос очевидцев и должностных лиц работодателя, правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работника», — говорит заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае Павел Бахтагареев.
Материалы расследования несчастного случая будут направлены в органы следствия для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности.
По данным инспекции, гражданин трудоустроен у ИП Маракулина М. А. Согласно информации Rusprofile, основной вид деятельности предпринимателя — «Деятельность рекламных агентств». Также предприниматель зарегистрирован в категории «Деятельность специализированная в области дизайна».