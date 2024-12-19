Рабочий из Таджикистана упал со строящегося дома в Перми

«В настоящее время формируется комиссия по расследованию несчастного случая в целях установления его обстоятельств и причин. В ближайшее время будет проведен осмотр места происшествия, опрос очевидцев и должностных лиц работодателя, правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работника», — говорит заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае Павел Бахтагареев.

Материалы расследования несчастного случая будут направлены в органы следствия для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности.