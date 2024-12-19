Российские семьи голосуют за Пермь!

По правилам голосовать за Пермь могут все, кроме самих жителей Пермского края. Поэтому от лица всех 3 тыс. волонтеров Фонда «Я помогаю детям» и более 10 тыс. подопечных со всего Прикамья Фонд призывает жителей Прикамья рассказать о голосовании всем своим друзьями и родственникам в других регионах страны и поделиться с ними ссылкой.