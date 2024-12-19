Российские семьи голосуют за Пермь!

Posted 19 декабря, 08:02
Published 19 декабря, 08:02
Modified 19 декабря, 08:05
Updated 19 декабря, 08:05
Пермь участвует в федеральном голосовании за звание «Молодежной столицы России 2025». Более 25 тыс. семей со всей страны уже поддержали город и проголосовали за него. Все они — участники федерального проекта «Всей семьей», организатором которого является пермская общественная организация «Я помогаю детям»
Пермь борется за статус «Молодежной столицы России — 2025». Голосование проходит на специальной платформе обратной связи (ПОС) портала Госуслуг до 20 декабря. Среди соперников — Омск, Томск, Хабаровск и Новый Уренгой.
В финальной битве Пермь уже поддержали губернаторы соседних регионов — Александр Соколов (Кировская область), Олег Николаев (Чувашия) и другие, кинозвезды, стенд-ап комики, музыканты и спортсмены. А главное — простые жители со всей страны, причем целыми семьями. Как минимум 25 тыс. российских семей отдали свои голоса за то, чтобы Пермь стала следующей молодежной столицей. И все они — участники федерального проекта «Всей семьей».
«Всей семьей» — проект, который объединил более 500 тыс. семей со всей страны. Участники выполняли простые задания всей семьей и получили за это призы, главными из которых стали 100 путешествий по России. Инициатива провести такой конкурс принадлежит пермской общественной организации «Я помогаю детям», основателем которой является депутат Государственной Думы от Пермского края Роман Водянов.
Чтобы поддержать свой родной город, проект запустил специальное задание — проголосовать за Пермь как молодежную столицу России и принять участие в розыгрыше семейного путешествия в Пермский край в 2025 году.
По правилам голосовать за Пермь могут все, кроме самих жителей Пермского края. Поэтому от лица всех 3 тыс. волонтеров Фонда «Я помогаю детям» и более 10 тыс. подопечных со всего Прикамья Фонд призывает жителей Прикамья рассказать о голосовании всем своим друзьями и родственникам в других регионах страны и поделиться с ними ссылкой.
Пермь — отличный город для молодежи. Докажем это всей нашей большой семьей!