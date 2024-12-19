Следствие предъявило обвинение капитанам двух затонувших танкеров «Волгонефть»

Когда погода улучшится, следователи проведут осмотр места крушения танкеров и извлекут их обломки для назначения технической и экологической судебных экспертиз, которые покажут уровень ущерба морской среде Азово-Черноморского бассейна, нанесенного разливом мазута. Следствие готовится к судебному заседанию, на котором будет ходатайствовать об избрании обвиняемым меры пресечения. Расследование уголовных дел находится на контроле в центральном аппарате Следкома РФ.