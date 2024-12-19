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Posted 19 декабря, 05:27

Published 19 декабря, 05:27

Modified 19 декабря, 05:54

Updated 19 декабря, 05:54

Следователи предъявили обвинение капитанам затонувших танкеров «Волгонефть»

Следствие предъявило обвинение капитанам двух затонувших танкеров «Волгонефть»

19 декабря 2024, 05:27
Фото: скриншот видео СК России.

Следователи предъявили обвинение капитанам затонувших танкеров «Волгонефть»

Один из капитанов — пермяк, а судно принадлежит пермской компании.

Следователи Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю предъявили обвинение двум капитанам нефтетанкеров «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212», потерпевших крушение в Черном море 15 декабря. Мужчины обвиняются в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшем гибель члена экипажа (ч. 1 ст. 163, ч. 2 ст. 263 УК РФ). Ранее Properm.ru писали, что «Волгонефть 212» принадлежит пермскому ООО «Кама Шиппинг», им управлял пермяк Леонид Волегов.

Следствие установило, что в воскресенье, 15 декабря, во время шторма в акватории Керченского пролива потерпели крушение морские суда «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212». Танкеры получили существенные повреждения и затонули, произошел разлив мазутв. В результате катастрофы погиб вахтенный матрос «Волгонефть 212». Потерпевшие члены экипажа госпитализированы в больницы.

Капитаны обоих судов задержаны и допрошены в качестве обвиняемых. Как рассказали в пресс-службе СК России, проведены допросы свидетелей, обыски по маршруту следования судов и изъяты интересующие следствие документы. Назначены судебно-медицинские экспертизы в отношении моряков танкеров, а также судоводительская судебная экспертиза.

Когда погода улучшится, следователи проведут осмотр места крушения танкеров и извлекут их обломки для назначения технической и экологической судебных экспертиз, которые покажут уровень ущерба морской среде Азово-Черноморского бассейна, нанесенного разливом мазута. Следствие готовится к судебному заседанию, на котором будет ходатайствовать об избрании обвиняемым меры пресечения. Расследование уголовных дел находится на контроле в центральном аппарате Следкома РФ.

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#Происшествия#Пермь#Нефть#Уголовное дело#Следственный комитет#Черное море#Танкер
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