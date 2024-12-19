Следствие предъявило обвинение капитанам двух затонувших танкеров «Волгонефть»

Posted 19 декабря, 05:27
Published 19 декабря, 05:27
Modified 19 декабря, 05:54
Updated 19 декабря, 05:54
Следователи Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю предъявили обвинение двум капитанам нефтетанкеров «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212», потерпевших крушение в Черном море 15 декабря. Мужчины обвиняются в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшем гибель члена экипажа (ч. 1 ст. 163, ч. 2 ст. 263 УК РФ). Ранее Properm.ru писали, что «Волгонефть 212» принадлежит пермскому ООО «Кама Шиппинг», им управлял пермяк Леонид Волегов.
Следствие установило, что в воскресенье, 15 декабря, во время шторма в акватории Керченского пролива потерпели крушение морские суда «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212». Танкеры получили существенные повреждения и затонули, произошел разлив мазутв. В результате катастрофы погиб вахтенный матрос «Волгонефть 212». Потерпевшие члены экипажа госпитализированы в больницы.
Капитаны обоих судов задержаны и допрошены в качестве обвиняемых. Как рассказали в пресс-службе СК России, проведены допросы свидетелей, обыски по маршруту следования судов и изъяты интересующие следствие документы. Назначены судебно-медицинские экспертизы в отношении моряков танкеров, а также судоводительская судебная экспертиза.
Когда погода улучшится, следователи проведут осмотр места крушения танкеров и извлекут их обломки для назначения технической и экологической судебных экспертиз, которые покажут уровень ущерба морской среде Азово-Черноморского бассейна, нанесенного разливом мазута. Следствие готовится к судебному заседанию, на котором будет ходатайствовать об избрании обвиняемым меры пресечения. Расследование уголовных дел находится на контроле в центральном аппарате Следкома РФ.