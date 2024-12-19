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Posted 19 декабря, 04:00

Published 19 декабря, 04:00

Modified 19 декабря, 04:00

Updated 19 декабря, 04:00

В 2025 году в Пермском крае откроются четыре новые модельные библиотеки

В 2025 году в Пермском крае откроются четыре новые модельные библиотеки

19 декабря 2024, 04:00
Фото: Минкульт.
В Пермском крае в 2025 году еще четыре библиотеки будут реконструированы по модельному стандарту в рамках нового федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры». Об этом Министерство культуры Российской Федерации проинформировало регион.

По итогам федерального конкурса на создание модельных библиотек Пермскому краю планируется выделить 37,44 млн руб. из федерального бюджета на переоснащение четырёх библиотек:

✏Верещагинской центральной библиотеки;

✏Детской муниципальной библиотеки № 6 им. Виталия Бианки в Перми;

✏Муниципальной библиотеки № 2 им. Николая Васильевича Гоголя в Перми;

✏Неволинской библиотеки им. Флорентия Фёдоровича Павленкова Кунгурской централизованной библиотечной системы.

Пермский край активно участвует в национальных проектах. Так, в завершающемся году при содействии краевого минкульта были преобразованы по модельному стандарту национального проекта «Культура» библиотеки в Елово, Добрянке, Частых, Чусовом и Перми. Ежегодно появляются и библиотеки, преобразованные на средства регионального и муниципального бюджетов без участия федеральных субсидий. Обеспечение равного доступа к ценностям культуры независимо от места проживания людей является приоритетом культурной политики Пермского края.

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