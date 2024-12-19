В 2025 году в Пермском крае откроются четыре новые модельные библиотеки

Пермский край активно участвует в национальных проектах. Так, в завершающемся году при содействии краевого минкульта были преобразованы по модельному стандарту национального проекта «Культура» библиотеки в Елово, Добрянке, Частых, Чусовом и Перми. Ежегодно появляются и библиотеки, преобразованные на средства регионального и муниципального бюджетов без участия федеральных субсидий. Обеспечение равного доступа к ценностям культуры независимо от места проживания людей является приоритетом культурной политики Пермского края.