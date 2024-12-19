В 2025 году в Пермском крае откроются четыре новые модельные библиотеки

Posted 19 декабря, 04:00
Published 19 декабря, 04:00
Modified 19 декабря, 04:00
Updated 19 декабря, 04:00
По итогам федерального конкурса на создание модельных библиотек Пермскому краю планируется выделить 37,44 млн руб. из федерального бюджета на переоснащение четырёх библиотек:
✏Верещагинской центральной библиотеки;
✏Детской муниципальной библиотеки № 6 им. Виталия Бианки в Перми;
✏Муниципальной библиотеки № 2 им. Николая Васильевича Гоголя в Перми;
✏Неволинской библиотеки им. Флорентия Фёдоровича Павленкова Кунгурской централизованной библиотечной системы.
Пермский край активно участвует в национальных проектах. Так, в завершающемся году при содействии краевого минкульта были преобразованы по модельному стандарту национального проекта «Культура» библиотеки в Елово, Добрянке, Частых, Чусовом и Перми. Ежегодно появляются и библиотеки, преобразованные на средства регионального и муниципального бюджетов без участия федеральных субсидий. Обеспечение равного доступа к ценностям культуры независимо от места проживания людей является приоритетом культурной политики Пермского края.